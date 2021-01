Dead or Alive-Entwickler verklagt Macher von Nude-Mod-"Porno"-DVD

Die Dead or Alive (DOA)-Reihe ist seit langem dafür bekannt, mehr ein Spanner-Spektakel als ernstes Prügel- bzw. Volleyball-Spiel zu sein. Es ist deshalb nicht überraschend, dass es Mods gibt, die das "volle" Vergnügen freischalten. Koei Tecmo ist das natürlich nicht recht.

Klage gegen DVD-Macher

Koei Tecmo

Dead or Alive ist ein Urgestein der Beat'em'Up-Szene und genoss lange auch einen guten Ruf. Doch irgendwann einmal kamen die Entwickler auf die Idee, die Brüste der weiblichen Kämpferinnen zum "Wippen" zu bringen, man konnte auch deren Größe anpassen. Gleichzeitig wurden die Outfits auch immer knapper.Koei Tecmo beließ es aber nicht dabei und veröffentlichte 2003 den Ableger Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball. Das war aber mehr Softporno als "Sportspiel", stellte sich aber als großer Erfolg heraus - Sexismus-Vorwürfe interessierten den japanischen Entwickler nicht im Geringsten. Immerhin: Echte Nacktheit gib es in DOA nicht, die Protagonistinnen tragen zumindest Mikro-Bikinis.Doch natürlich haben Modder einen Weg gefunden, auf dem PC auch die letzten Stofffetzen zu entfernen. Koei Tecmo ruft Spieler zwar regelmäßig dazu auf, keine Nude-Mods anzufertigen oder zu verwenden, der Erfolg ist aber eher begrenzt.Es gibt mittlerweile auch mindestens einen Anbieter, der mit solchen Nackt-Mods in Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation Videos macht und diese auf DVD bzw. über eine Auktions-Seite verkauft. Wie Famitsu (via PCGamesN) berichtet, plant der Entwickler aber, rechtlich gegen diesen "Service" vorzugehen.Koei Tecmo wirft dem mutmaßlichen "Porno-Anbieter" böswillige Urheberrechtsverletzung vor und klagt nicht nur zivil- sondern auch strafrechtlich. Das Unternehmen verlangt Schadenersatz in nicht näher bekannter Höhe. Auf das Einbinden eines Videos, das die Mods in Aktion zeigt, verzichten wir an dieser Stelle, wer unbedingt sehen will, wie diese Nackedeis aussehen, der muss auch auf YouTube nicht lange suchen.