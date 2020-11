Surface Pro 8: Weitere Bilder zum ersten Prototyp durchgesickert

In der vergangenen Woche ist ein erster Prototyp zum Surface Pro 8 auf­ge­taucht. Nachdem das Gerät verkauft wurde, wurden nun weitere Bilder zu dem Tablet veröffentlicht. Während sich am Design anscheinend nur wenig geändert hat, hat Microsoft die inneren Werte verbessert.

Core i7-1165G7 mit 32 GByte RAM

Keine großen Design-Änderungen sichtbar

Reddit/unreliable_noob

Wie wir am letzten Sonntag berichtet hatten, wurde der Prototyp des Surface Pro 8 auf Ebay angeboten. Da der Artikel ausschließlich vor Ort in Seattle abgeholt werden konnte, wurde lediglich ein einziges Gebot abgegeben. Das Gerät hat für 1300 Dollar seinen Besitzer ge­wech­selt. Der Käufer hat Fotos vom Surface Pro 8 gemacht und auf Reddit veröffentlicht.Aus den Bildern geht hervor, dass in dem Gerät ein Intel Core i7-1165G7 zum Einsatz kommt. Außerdem verfügt das Surface Pro 8 über 32 Gigabyte RAM und einen ein Terabyte großen SSD-Speicher. Die Akkukapazität beträgt etwa 50.030 mWh. Damit dürften längere Laufzeiten als mit dem Surface Pro 7, das einen 45.000 mWh großen Akku besitzt, erreicht werden. Support für Thunderbolt 3 gibt es allerdings auch weiterhin nicht.Darüber hinaus untermauern die Fotos, dass Microsoft mit dem Surface Pro 8 keine um­fang­rei­chen Design-Änderungen einführt. Schon seit einiger Zeit existiert das Gerücht, dass die Redmonder ein Surface-Tablet mit einem komplett neuen Aussehen auf den Markt bringen möchten. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass Microsoft das äußere Erscheinungsbild des Surface Pro 8 bis zum Release noch einmal überarbeitet. Das Gerät soll im kommenden Jahr offiziell vorgestellt werden. Ein genauer Termin ist allerdings noch nicht bekannt.