Surface Headphones: Käufer von Edel-Kopfhörern melden Materialbrüche

Microsoft mischt seit gut zwei Jahren mit den Surface Headphones auch im Bereich der hochpreisigen ANC-Kopfhörer für die breite Masse mit. Einige Kunden klagen mittlerweile aber über gebrochene Bügel, was Zweifel an der Qualität aufkommen lässt.

Wie Kollege Martin " Dr. Windows " Geuß berichtet, sind mittlerweile häufiger Meldungen von Besitzern der Surface Headphones zu lesen, laut denen der Bügel der Kopfhörer früher oder später an einer bestimmten Stelle bericht. Konkret "zerlegt" es den Kopfbügel wohl genau in der Mitte, wo offensichtlich der Kunststoff nicht dem ständigen Wechsel zwischen Zug und Druck gewachsen ist.Problematisch ist dabei vor allem, dass der Bügel selbst dadurch keinerlei Funktion mehr erfüllt, der Besitzer die teuren Microsoft-Kopfhörer also kaum noch sinnvoll aufsetzen kann. Zwar hält sich die Zahl der entsprechenden Berichte noch in Grenzen, doch gibt es sowohl in Microsofts eigenen Hilfe- und Answers-Foren , als auch bei Twitter und Reddit inzwischen eine überraschend große Anzahl.Microsoft sieht in den gebrochenen Kopfbügeln der Surface Headphones offenbar noch kein Serienproblem, weshalb den betroffenen Kunden auch kein kostenloser Ersatz angeboten wird. Auch die Abdeckung durch die Garantie ist im Fall der Kopfhörer aus Redmond zumindest bisher wohl nicht gegeben, so dass die Besitzer bei einem solchen Defekt allein dastehen.Was die Gründe für den Bruch des Kopfbügels der Surface Headphones angeht, liegen noch keine genaueren Informationen vor. Offensichtlich ist die Ermüdung des Materials aber auch bei "normaler" Verwendung der Kopfhörer ohne eine besondere Beansprachung so stark, dass es nach einigen Monaten zum einem Bruch kommen kann.Manche User sprechen von wenigen Monate, andere von rund einem Jahr der Nutzung, bis bei ihren Microsoft-Kopfhörern der Bruch im Grunde an der gleichen Stelle auftrat.