SMS, WhatsApp & mehr: iOS verschluckt sich aktuell an Nachrichten

Normalerweise informiert iOS mit Benachrichtigungen und Markierungen an App-Symbolen über neue Nachrichten. Jetzt häufen sich die Berichte, dass auf iPhones dieses System nicht mehr zuverlässig funktioniert. Auch die neueste Version, iOS 14.3 , bringt keine Besserung.

Notifications unter iOS machen große Probleme

Die Community probiert rum

Wie MacRumors in seinem Bericht geschrieben hatte, waren erste Nutzerberichte zu Problemen mit Benachrichtigungen unter iOS schon mit dem Release der iPhone-12-Modelle zu beobachten. Diese reichen von SMS, die nicht dargestellt werden über fehlende Nachrichten in Gruppen-Chats bei Whatsapp bis hin zu nicht funktionierenden Notifications bei iMessage. Die Mehrheit der Meldungen steht dabei mit iPhone 12-Varianten in Zusammenhang, beim Betriebssystem lässt sich aber noch keine Version als klarer Verursacher ermitteln.Aktuell ist nur bekannt, dass das Problem sowohl unter iOS 14.1 als auch iOS 14.2 auftritt. Darüber hinaus teilt The Verge vor Kurzem mit, dass hier wohl auch die Version 14.3 keine Lösung mitbringen wird - zumindest enthält der Release Candidate Build, den Apple kürzlich veröffentlicht hat, keinen entsprechenden Fix. Apple hat sich seit Bekanntwerden der Probleme noch nicht zu möglichen Auslösern und Lösungen geäußert.Äußerst aktiv sind dagegen die betroffenen Nutzer unter anderem in dem Thread im Support-Forum des Konzerns, der mittlerweile auf 46 Seiten angewachsen ist - bisher haben knapp 5800 Nutzer die Probleme, die der Beitrags-Verfasser schildert, bestätigt. Ein klarer Lösungsansatz kristallisiert sich aber auch nach vielen Versuchen der Community bisher noch nicht heraus. Zwar können Maßnahmen wie das Ausschalten von Benachrichtigungen auf dem Mac oder das Löschen und Neuanlegen von Kontakten für einige Nutzer eine Besserung herbeiführen, bei anderen Nutzern bleiben die Probleme aber auch nach allen Versuchen weiter bestehen.