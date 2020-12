WandaVision - Disney zeigt den zweiten Trailer zur Marvel-Serie

Videos automatisch starten

Ursprünglich sollte WandaVision schon in diesem Jahr bei Disney+ an den Start gehen. Die Corona-Pandemie hat diesen Plänen allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht und so müssen sich Fans nun bis in das nächste Jahr gedulden. Zumindest dürfen diese sich nun aber über einen brandneuen und ziemlich verrückten Trailer freuen.



WandaVision erzählt die Geschichte von Wanda Maximoff beziehungsweise Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) und spielt nach den Ereignissen von Avengers: Endgame. Somit ist die Serie eng mit dem Marvel Cinematic Universe verknüpft, sie wird aber einen gänzlich anderen Ton und eine andere Bildsprache verwenden und sich in dieser Hinsicht an alten Sitcom-Serien orientieren - wenn man denn den bisher veröffentlichten Videos Glauben schenkt.



WandaVision startet am 15. Januar 2021 beim Streaming-Dienst Disney+.