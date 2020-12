Google Fold: Faltbares Smartphone könnte im nächsten Jahr erscheinen

Im kommenden Jahr sollen viele neue Foldables auf den Markt kommen. Auch der Suchmaschinenkonzern Google könnte bald ein erstes faltbares Smartphone veröffentlichen. Bisher ist jedoch noch un­klar, wie das Ge­rät aussieht und mit welchen Komponenten das Modell ausgestattet ist.

Oppo, Vivo & Xiaomi arbeiten ebenfalls an neuen Foldables

Die Informationen stammen vom Display-Analysten Ross Young, dessen Quellen sich schon in der Vergangenheit als zuverlässig herausgestellt haben. In einem Tweet behauptet er, dass Google 2021 sein erstes eigenes Foldable verkaufen möchte. Der Such­ma­schi­nen­kon­zern arbeitet bereits seit einigen Jahren an einem faltbaren Smartphone, das den Co­de­na­men "Passport" trägt. Unter welchem Namen das Modell veröffentlicht wird, ist noch offen.Darüber hinaus ist bislang nicht bekannt, welches Design das Gerät mit sich bringt und mit welchem bestehenden Foldable sich das neue Smartphone am besten vergleichen lässt.Natürlich ist Google nicht der einzige Konzern, der 2021 ein zusätzliches Foldable zur Ver­fü­gung stellen möchte. Laut Ross Young arbeiten auch Oppo, Vivo und Xiaomi an falt­ba­ren Modellen. Die Geräte sollen im ersten Quartal des neuen Jahres präsentiert werden. Samsung soll sogar drei verschiedene Smartphones entwickeln. Hierzu zählt unter anderem das Galaxy Z Flip Lite.Neben dem Foldable möchte Google im neuen Jahr anscheinend auch zwei normale Smart­pho­nes anbieten. Dabei handelt es sich um zwei Geräte, die unter den Codenamen "Raven" und "Oriole" entwickelt werden. Die beiden Modelle sollen als Mitglieder der Pixel 6-Reihe auf den Markt gebracht werden und im vierten Quartal des nächsten Jahres erscheinen.