Neue MagentaTV Box startet endlich: Streaming-Box mit Mesh-Funktion

Ab sofort ist die zur IFA 2019 angekündigte MagentaTV Box bei der Telekom erhältlich. Das Streaming-Gerät mit WLAN-Mesh-Funktionen sollte eigentlich noch im vergangenen Jahr auf den Markt kommen, doch Qualitätsprobleme verhinderten den geplanten Start.

Box in Schwarz oder Weiß

Jetzt zum Einmalkauf oder zur Monatsmiete

Jetzt ist die neue Streaming-Box bei der Telekom als Zusatzangebot erhältlich. Die Box kann man dabei zum stolzen Preis von 341,17 Euro oder monatlich 6,78 Euro bekommen. Das berichtet jetzt das Online-Magazin digitalfernsehen.de . Die Veröffentlichung der neuen Hardware hat sich damit um rund ein Jahr verzögert . Interessierte können sich ab sofort die MagentaTV Box ordern. Sie bietet volle Unterstützung von digitalem Fernsehen für den MagentaTV-Account. Die neue Box bietet direkten Zugriff auf MagentaTV, Netflix, Prime Video, YouTube oder DAZN und dazu viele Extras wie WLAN-Mesh-Unterstützung und 500 GB Aufnahmespeicher.Durch die WLAN-Mesh-Technik kann man zum einen die MagentaTV Box kabellos in jedem Raum nutzen. Zum anderen erweitert die Box das vorhandene WLAN, wenn man sie entweder als WLAN-Repeater oder als Bestandteil eines Telekom-Mesh-Netzwerks einsetzt. Das macht die Box besonders interessant im Gegensatz zu ihren Vorgängern, den Media Receivern 201 und 401.Die MagentaTV Box unterstützt 4K Ultra-HD und HDR, bietet eine Bluetooth-Fernbedienung und Sprachsteuerung und kann bis zu 40 Stunden in UHD-Qualität Aufzeichnungen speichern. Neben der Aufzeichnung kann man auch weitere Features wie Anhalten und Fortsetzen des laufenden TV-Programms nutzen (Timeshift-Funktion). Die neue Magenta Box ist wahlweise in Schwarz oder Weiß zu haben und ist ab sofort online bestellbar. Wer sich die Box mieten möchte, geht eine Mindest­vertrags­laufzeit von zwölf Monaten ein. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Werktage.