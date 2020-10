Telekom MagentaSport startet in Kürze die Eishockey-Saison mit DEL2

Die Telekom startet in Kürze in die Eishockey-Saison. Bei Magenta Sport wird es ab Anfang November den Deutschland Cup mit der deutschen Nationalmannschaft zu sehen geben, die DEL Saison 2020/21 startet erst Mitte Dezember.

Auch wenn der Saison-Auftakt der "Penny DEL Saison" 2020/21 auf Mitte Dezember ver­schoben wurde, können Telekom-Kunden schon in Kürze ein umfangreiches Eishockey­pro­gramm empfangen. Bei MagentaSport, dem anbieterunabhängigen Sport-Streamingdienst, wird in Kürze der Auftakt in die Eishockey-Saison gefeiert.Ab dem 5. bis 8. November wird in Krefeld der Deutschland Cup mit der deutschen Nationalmannschaft sowie Norwegen und Lettland ausgetragen. Bei Magenta Sport ist man live mit dabei. Ein zusätzliches Angebot gibt es für die Fans der DEL Teams: Erstmals seit dem Corona-bedingten Saisonabbruch im März stehen sich die DEL-Teams ab dem 11. November wieder im direkten Wettbewerb gegenüber. Im MagentaSport Cup treffen sich in der Gruppe A in Hin- und Rückspielen die Teams der Krefeld Pinguins, Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg und Pinguins Bremerhaven aufeinander. EHC Red Bull München, Schwenninger Wild Wings, Adler Mannheim und Eisbären Berlin bilden die Gruppe B.Die DEL begrüßt, dass der Eishockey-Sport wieder zurück und bei MagentaSport zu sehen ist. DEL Geschäftsführer Gernot Tripcke: "Mit dem MagentaSport Cup bietet die Telekom unseren Clubs und den Spielern die Möglichkeit, auf höchstem Niveau Eishockey zu spielen - und den Fans endlich Eishockey-Übertragungen. Das ist in diesen Zeiten ein wichtiger Schritt. Wir alle freuen uns, somit unseren Sport zurück auf die Bildfläche zu bringen."Erstmals bei MagentaSport: Übertragungen der DEL2 Es wird auch in Kürze eine Premiere geben, denn die Telekom Überträgt ab dem 6. November erstmalig den Saisonstart der DEL2. Dort treffen die Derby Löwen Frankfurt gegen Kassel Huskies aufeinander. MagentaSport zeigt an den darauffolgenden sechs Sonntagen ab 17 Uhr jeweils ein Top-Spiel aus der DEL. Weitere Informationen zu Eishockey bei MagentaSport findet man auf einer Sonderseite der Telekom Alle Inhalte gibt es über MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs. Die Preise für die Abonnements starten bei 4,87 Euro monatlich.