Telekom verschenkt ab 7.12. 100 GB an alle Mobilfunkkunden

Die Telekom startet nach Nikolaus ein neues Daten-Geschenk über die MagentaEins-App . Für Mobilfunkkunden gibt es mit wenigen Ausnahmen dann ein fettes Daten-Extra: 100 GB soll es einem Bericht zufolge kostenlos dazu geben.

Die Telekom verschenkt zum Jahresende noch einmal ein ordentliches Datenpaket für alle Mobilfunk-Magenta-Kunden. Das berichtet die Angebots-Plattform MyDealz . Demnach wartet auf alle Magenta-Kunden ab dem 7.12. eine Überraschung in der Magenta-App. Wer seinen Mobilfunktarif nach 2011 gebucht hat, soll in den Genuss des Daten-Geschenks kommen. Noch sind keine Informationen zu der Aktion online, aber die Details, die MyDealz vorliegen, stammen direkt aus dem Unternehmenskreis. Da heißt es unter anderem zu dem Angebot:Diese Buchung des Daten-Pakets ist ab dem 7. Dezember möglich, heißt es weiter. Voraussetzung für den Erhalt des Daten-Geschenks ist ein aktiver Telekom-Mobilfunktarif. Ausgeschlossen sind Tarife mit Internetsperre, MagentaMobil Speedbox, Tarife der Marke congstar und Mobilfunktarife, die vor 2011 abgeschlossen wurden.Automatisch bekommt man das Daten-Extra leider nicht. Es ist aber auch nicht kompliziert, sich für das Geschenk über die App an­zu­melden. MagentaEins-Kunden können sich ab dem 7. Dezember anmelden und sich so ihr Daten-Geschenk sichern. Weitergehende Informationen zu dem Extra gibt es bisher nicht, daher ist nicht klar, wie lang man die 100 GB nutzen kann, ob das Paket aufgeteilt und an Freunde weiterverschenkt werden kann und so weiter. In vorangegangenen Aktionen hatte die Telekom entsprechende Extras mit ganz unter­schiedlichen Nutzungsbedingungen gestartet - nun muss man sich also noch bis Montag gedulden, um mehr zu erfahren.