Congstar Allnet-Flat-Aktion: Ab 26.11. gibt es vierfaches Datenvolumen

Die Telekom-Tochtermarke Congstar hat ein klasse Angebot angekündigt. Für kurze Zeit wird das enthaltene Datenpaket für die Allnet Flat M ver­vierfacht: Es gibt dann 20 GB statt 5 GB LTE für 19,50 Euro monatlich. Das Angebot läuft im Rahmen der "Cyberweek".

20 GB statt 5 GB im Monat erhalten

Allnet-Flat M:

20 GB Datenvolumen bei Onlinebuchung (statt 5 GB bisher)

Surfen im LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s

Allnet- und SMS-Flat in alle deutsche Netze

Preis: 19,50 Euro im Monat, ab Januar 2021 20 Euro

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

Weitere monatlich zu- und abbuchbare Optionen:

LTE 50 Option mit maximal 50 Mbit/s für 2,94 Euro / Monat

5 GB Extra-Daten für mehr Datenvolumen: 4,88 Euro / Monat

Disney+ Streaming 5,85 Euro / Monat

TIDAL Premium 8,77 Euro / Monat

Die Extras bei Congstar

Congstar

Kunden bekommen bei der Buchung der Allnet-Flat M ein größeres Datenpaket - allerdings nur bei Online-Buchung zwischen dem 26. und 30. November 2020. Das "Cybertastische Angebot" von Congstar vervierfacht für kurze Zeit das Datenpaket, welches bei der Allnet Flat M dabei ist. So können Kunden bis zu 20 GB im Monat im Netz der Telekom nutzen, Flat Telefonieren und Flat SMS schreiben und zahlen nur 19,50 Euro monatlich.Die Allnet Flat M kann dabei mit oder auch ohne Laufzeit gebucht werden, sodass man dazu noch flexibel bleibt. Das große Datenpaket gibt es auf jeden Fall so lange man den Tarif nutzt! Bisher stand in diesem Tarif ein Datenpaket von 5 GB LTE mit maximal 25 Mbits/s zur Verfügung, dazu erhält man eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Jetzt gibt es 20 GB statt 5 GB zum gleichen Preis.Aktuell hat Congstar eine Option für das Streamingangebot Disney+. Wer bisher noch nicht Disney-Kunde war, bekommt das Serien- und Film-Angebot optional für 5,85 Euro / Monat. Bei Buchung bis zum 31. Dezember 2020 gibt es die ersten drei Monate sogar ohne Aufpreis. Mit Ende 2020 läuft dann auch die reduzierte Mehrwertsteuer aus, sodass sich dann die Preise anpassen.