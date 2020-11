Assassin's Creed Valhalla: Geheimen Death Stranding Mission entdeckt

Für sein Gameplay rund um Offroad-Lieferdienste hat Death Stranding viel Aufmerksamkeit erhalten. Jetzt nimmt die postapokalyptische Sci-Fi-Welt auch Einfluss auf die Vergangenheit. In Assassin's Creed Valhalla findet sich eine Geheimmission mit klaren Verweisen.

Für echte Fans

Was haben ein Wikinger im Kampf gegen das angelsächsische Königreiche und ein Lieferbote in einem zerklüfteten Nordamerika der fernen Zukunft gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, doch besonders aufmerksamen Spielern von Assassin's Creed Valhalla sind da einige Quests aufgefallen, die die beiden Geschichten nahe zusammenrücken. Wie Kotaku schreibt, haben die Entwickler des neuesten Assassin's Creed-Teils geheime Aufgaben ins Spiel eingebaut, die eindeutig auf Death Stranding anspielen. "Es stellt sich heraus, dass diese Questlinie und das Easteregg etwas zu gut versteckt waren und niemand sie bisher gefunden zu haben scheint", so die Verfasser, die selbst nur durch einen Tipp auf die Mission aufmerksam wurden. Mittlerweile haben auch die Entwickler einen entsprechenden Hinweis veröffentlicht.An dieser Stelle natürlich die Warnung: Es folgen Spoiler zu Assassin's Creed Valhalla, Death Stranding und eine Beschreibung, wie das Easteregg gefunden werden kann. Den Anfang nimmt die geheime Aufgabe recht früh im Spiel, nachdem der Charakter zusammen mit seinem Stamm eine alte Siedlung erobert hat. Hier ist es nun im Laufe des Spiels möglich, Upgrades durchzuführen. Eine dieser Verbesserungen ist ein Außenhandels-Posten, der Ausgangspunkt für das Easteregg. Hier findet sich eine Liste von vier Kunden, nach einem Gespräch mit dem NPC Yanli wird klar, dass man mit der Lieferung betraut wird.Nun gilt es, die Hinweise auf der Liste zu ent­schlüsseln und die Lieferungen durchzuführen. Das Spiel verbietet hier den Einsatz eines Pferdes, doch wie Kotaku als Tipp schreibt, können die Objekte mit einem Boot deutlich schneller ausgeliefert werden. Sind alle vier Kunden bedient, ist die Aufgabe erledigt. Die Belohnung? Kotaku selbst konnte die Aufgabe wegen eines Fehlers nicht abschließen, Hinweise im Netz deuten aber darauf hin, dass man sich hier wohl keinen allzu großen Lohn erwarten sollte. Eine nette Hommage an Death Stranding ist das Ganze aber auf jeden Fall.