Peach's Untold Tale: Nintendo entdeckt Pr0n-Parodie erst nach Jahren

Nintendo ist ein Unternehmen, das sich wie kaum ein anderes in der Branche Familienfreundlichkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Das gilt vor allem dann, wenn Nintendo-Charaktere "zweckentfremdet" werden. Die Geschichte von Peach's Untold Tale ist dennoch erstaunlich.

Keine "Fair Use"-Ausnahme

Denn bei Peach's Untold Tale handelt es sich um ein Pr0n-Spiele-Parodi" von bzw. mit Nintendo-Charakteren. Das ist aber nicht das eigentlich Erstaunliche, denn das Spiel ist eher ein infantiles Kuriosum und kann höchstens als Satire gesehen werden, denn im Mittelpunkt stehen die schmutzigen Abenteuer der Nintendo-Prinzessin - Kenner der Materie würde das wohl am ehesten dem Hentai genannten Genre zuordnen.Das eigentlich Bemerkenswerte ist aber, dass das Spiel trotz großer Popularität in einschlägigen Netzwerken und Seiten mehr als acht Jahre brauchte, um von Nintendos an sich sehr fleißiger Rechtsabteilung entdeckt zu werden. Wie TorrentFreak berichtet, wurde Peach's Untold Tale bereits Anfang 2012 von einem einzelnen Entwickler namens Ivan Aedler programmiert und als "Freeware Adult Parody Game" ins Netz hochgeladen.Aedler hat das Spiel auch recht häufig aktualisiert und es war auch überaus populär. Videos und Downloads gab es zahlreiche, doch erst jetzt wurde Nintendo tätig. Denn der Macher hat erst jetzt einen Takedown bekommen und muss den Code GitHub entfernen, auch zahlreiche Download-Angebote mussten die Dateien löschen.Die Bandbreite der Verstöße ist groß, denn Nintendo beruft sich auf Urheberrechte zu Mario, Peach, Toad und viele andere mehr. Ivan Aedler hat dabei versucht, sein Spiel als Parodie zu klassifizieren, denn diese genießen an sich durch "Fair Use"-Klauseln eine Ausnahme - durchaus auch, wenn es sich um Pr0n handelt. Das wurde laut Nintendo auch berücksichtigt, im Fall von Peach's Untold Tale gelte das nicht, so das Unternehmen.Die Frage nach der Parodie-"Tauglichkeit" eines Spiels wie Peach's Untold Tale ist eine interessante und wurde bereits einmal im Fall von Disney einmal vor Gericht verhandelt. Damals urteilte dieses aber, dass ein Comic, in dem Micky Maus und Co. Sex haben und Drogen nehmen, nicht unter Fair Use fällt. Es ist deshalb auch unwahrscheinlich, dass sich Aedler gegen die DMCA-Takedowns stellt, denn das würde Nintendo die Möglichkeit einer Klage geben.