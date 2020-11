Samsung Exynos 1080: Bald starke CPU für Mittelklasse-Smartphones

Samsung will bereits gegen Mitte November mit dem Exynos 1080 einen neuen, vermutlich überraschend starken Chip für Smartphones vorstel­len, der die kommende Generation der Mittelklasse-Modelle des korea­nischen Elektronikgiganten antreiben soll.

Die chinesische Niederlassung von Samsung hat jüngst für den 12. November 2020 eine Launch-Veranstaltung für den sogenannten Exynos 1080 angekündigt. Der Chip soll dann in Shanghai erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden, wobei es höchst ungewöhnlich ist, dass Samsung für das "Herz" seiner Mittelklasse-Smartphones eine eigene Präsentationsveranstaltung ansetzt.Einer der Gründe könnte sein, dass man auch in Huaweis Heimat verstärkt gegen den chinesischen Konkurrenten punkten will, weil dieser aktuell nicht in der Lage ist, weiter seine hauseigenen Prozessoren fertigen zu lassen. Vor dem Hintergrund des US-Embargos gegen Huawei will Samsung mit der Präsentation des Exynos 1080 vor chinesischem Publikum für Aufmerksamkeit sorgen.Der Exynos 1080 ist nicht etwa der neue absolute High-End-SoC aus der Produktion des koreanischen Unternehmens. Stattdessen tritt der Chip wohl die Nachfolge des aktuellen Exynos 980 an, der in einigen Mittelklasse-Geräten verbaut ist und über ein integriertes 5G-Modem verfügt. Denkbar ist auch, dass der Exynos 1080 auch wieder in den Geräten von Drittherstellern landen wird, denn Vivo setzt den Vorgänger teilweise in seinen Smartphones ein.In Sachen Leistung könnte der Exynos 1080 neue Maßstäbe für Mittelklasse-Smartphones wie die Samsung Galaxy A-Serie setzen. Ersten Benchmark-Leaks zufolge wird der Chip wohl sogar mehr Leistung bieten als der aktuelle Snapdragon 865 von Qualcomm, der in aktuellen High-End-Modellen zum Einsatz kommt. Denkbar wäre, dass Samsung mit dem Chip somit in Sachen Performance in der Mittelklasse neue Maßstäbe setzen wird, wenn das SoC die schon vorab hohen Erwartungen erfüllen kann.