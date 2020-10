Xiaomi Mi Watch Lite: Erste Infos zur günstigen Smartwatch geleakt

Nur wenige Wochen nach der Vorstellung der neuen Xiaomi Mi Watch zeigt sich jetzt eine voraussichtlich noch günstigere Variante in Form der Mi Watch Lite. Erste Bilder und Spezifikationen der rechteckigen Smart­watch wurden bei der Zulassungsbehörde FCC gefunden.

Lite-Version zeigt sich als Smartwatch für Einsteiger

Xiaomi

Der findige Weibo-Blogger Digital Chat Station ist auf diverse Dokumente der Federal Com­mu­ni­ca­tions Commission (FCC) aufmerksam geworden, die den Zertifizierungsprozess der kommenden Xiaomi Mi Watch Lite begleiten. Neben einer vergleichsweise niedrigauflösenden Abbildung der neuen Smartwatch gewähren diese einen Ausblick auf die technischen Daten des ebenso als Redmi Watch bekannten Modells. Dass es sich nicht einfach nur um ei­ne ab­ge­speckte Variante der Mi Watch handelt, zeigt ein rechteckiges, anstatt rundes Design.Die wenigen verfügbaren Spezifikationen bestätigen unter anderem ein 1,41 Zoll großes Farbdisplay samt Touch-Eingabe und simpler Auto-Helligkeit-Funktion. Weiterhin sollen ein Herzfrequenzmesser und ein GPS-Modul an Bord sein. Neben diversen Fitness-Modi hebt der chinesische Hersteller die Überwachung beim Schwimmen hervor. Die Xiaomi Mi Watch Lite ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern und soll außerdem dazu in der Lage sein Schwimmzüge aufzuzeichnen. Abschließend werden der Akku mit einer Kapazität von 230 mAh beziffert und die Kompatibilität ab Apple iOS 10 und Google Android 4.4 aufgeführt.Im Vergleich zur bisher unbestätigten Lite-Va­ri­an­te wird die Ende September für den deut­schen Markt angekündigte Xiaomi Mi Watch mit einem 1,39 Zoll großen OLED-Display im run­den Layout erscheinen. Für einen Preis von 119 Euro sind zudem GPS, Herzfrequenzmesser und Sensoren für den Blutsauerstoffgehalt sowie Luftdruck verbaut. Weiterhin soll die Ak­ku­lauf­zeit bis zu 16 Tage betragen. Die Auslieferung der Mi Watch ist in Deutschland für Anfang 2021 geplant. Ob und wann mit der Mi Watch Lite zu rechnen ist, bleibt ebenso ungeklärt wie die Preisgestaltung.