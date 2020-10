AVM stattet weitere FritzBoxen mit dem FritzOS 7.21-Update aus

Der Internet-Spezialist AVM hat für drei weitere Router FritzOS 7.21 mit zahlreichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen veröffentlicht. Dabei sind die FritzBoxen 7583, die 7530 und die 7520, die über den Anbieter 1&1 als Homeserver ausgeliefert werden.

Online-Updatefunktion nutzen

Das Berliner Unternehmen AVM hat jetzt drei weitere FritzBoxen aktualisiert. Für die FritzBox 7583, FritzBox 7530 und ihre Schwester 7520 steht ab sofort das Update auf FritzOS 7.21 zur Verfügung. Die Liste der neuen Funktionen und Änderungen ist lang, zudem werden eine Vielzahl an Fehlern adressiert und mit dem Update nervige Probleme des Feature-Updates behoben.Unter anderem startet AVM mit der Aktualisierung Support für weitere Smarthome-Produkte, für den neuen Verschlüsselungs­standard WPA3 und eine rundum verbesserte WLAN-Performance mit Mesh Steering und dem Mesh-Autokanal.Alle wichtigen Details zu dem Update findet man beim AVM-Support. Das Update kann man am einfachsten über die Online-Updatefunktion durchführen. Dazu startet man die Benutzeroberfläche im Internetbrowser unter "fritz.box" und sucht mit dem Assistent nach einer Aktualisierung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Version unter "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.Alle Informationen zu den Updates gibt es auf den Geräte-Seiten bei AVM . Zu den wichtigsten Änderungen von 7.20 auf 7.21 gehören, dass die Stabilität verbessert wurde und viele gemeldete Fehler gefixt wurden.So konnte es sein, dass der bidirektionale Datentransfer zwischen DSL und WLAN zu gering war, das Update behebt dieses Problem. Ebenso wurde ein Fehler in der Betriebsart "Mesh-Repeater" behoben, durch den die Verbindung über 5 GHz zum Mesh-Master sporadisch verloren ging. Die Updates bringen ihre eigenen Release Notes mit, sodass man sich über alle Einzelheiten der Änderungen für die speziellen FritzBoxen informieren kann.