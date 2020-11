Fritzbox 5530 Fiber: AVM liefert neuen Kombi-Router für Glasfaser

Es gibt Neuigkeiten rund um Hardware-Neuzuwachs bei AVM. Mit der Fritzbox 5530 Fiber werden, wie der Name vermuten lässt, Kunden mit Glasfaser­anschluss bedient. Geboten wird ein Router mit Features wie Wi-Fi 6 und 2,5-Gigabit-LAN.

Fritzox 5530 Fiber im Überblick:

Für alle gängigen Glasfaseranschlüsse in Europa: AON, GPON, XGS-PON, per SFP-Modul (Small Form-Factor), nach BBF.247 zertifiziert

2x2 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 3 GBit/s; 5 GHz: 2.400 MBit/s (HE160) und 2,4 GHz: 600 MBit/s

Ein 2,5-Gigabit-LAN-Port (NBase-T)

Zwei Gigabit-LAN-Ports

DECT-Basis für bis zu 6 Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Ein Anschluss für analoges Telefon oder Fax

208 x 150 x 37mm

5 Jahre Herstellergarantie

Demnächst verfügbar, 169 Euro (UVP)

Dank Routerfreiheit können auch Glasfaserkunden in Deutschland bei ihrem Anschlussgerät frei wählen. Mit der Fritzbox 5530 Fiber landet bald ein neuer Router im Handel, den AVM mit einem Preis von 169 Euro in der oberen Mittelklasse platziert. Das Unternehmen erwähnt zum Release Kompatibilität mit "Envia Tel, Netcologne, Netkom Wemacom und Deutsche Telekom sowie vielen weiteren Netzbetreibern auf städtischer oder regionaler Ebene", mit Support für AON, GPON, XG-PON und XGS-PON will man eine Unterstützung für alle gängigen Glasfaseranschlüsse in Europa leisten können. "Die Zertifizierung durch das internationale Broadband Forum nach BBF.247 bestätigt den reibungslosen Einsatz für leistungsfähige Glasfasernetze", so AVM.Vorgestellt hatte das Unternehmen die Fritzbox 5530 Fiber schon auf der IFA 2019, zum baldigen Start liefert man jetzt auch eine umfassende Liste der gebotenen Funktionen. Ein Ausrufezeichen setzt das Unternehmen hinter die Tatsache, dass hier "Glasfasermodem (Optical Network Terminal), WLAN-Mesh-Router sowie eine Zentrale für Telefonie, Vernetzung und Smart Home" in einem Gerät zusammenfinden.Dabei will man auch gut für die Glasfaser-Zukunft gerüstet sein. Schon jetzt können Up- und Download-Geschwindigkeiten von mehr als 1 GBit/s erreicht werden - hier profitiert man von symmetrischen Geschwindigkeiten im Down- und Upstream. Die Fritzbox 5530 Fiber ist aber auch für Geschwindigkeiten von mehreren Gigabit pro Sekunde gerüstet, sollten Anbieter diese liefern.