xCloud: Microsoft bringt Touch-Bedienung für zehn weitere Spiele

Microsoft hat heute bei zehn Spielen seines Spiele-Streaming-Dienstes xCloud die Unterstützung für Touch-Bedienung hinzugefügt. Damit erhöht sich die Zahl der Titel, die dieses für Smartphone-Nutzer wichtige Feature bieten können, auf elf.

Touch-Unterstützung wichtig für mobiles Spielen

Liste aller xCloud-Spiele, die derzeit Touch-Bedienung bieten:

Dead Cells

Gucamelee! 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hotshot Racing

Killer Instinct

Minecraft Dungeons

New Super Lucky's Tale

Slay The Spire

Streets of Rage 4

Tell Me Why

UnderMine

Der Game-Streaming-Service xCloud von Microsoft kann ab sofort mit zehn zusätzlichen Spielen aufwarten, die auf Android-Smartphone und -Tablet auch exklusiv via Touch-Bedienung erlebt werden können. Ein Xbox One-Controller wird also nicht benötigt. Beim offiziellen Start des Dienstes im vergangenen Monat hatte lediglich Minecraft Dungeons diese Funktion zu bieten. Nun umfasst die Liste der Spiele auch Hochkaräter wie Dead Cells, Killer Instict und Streets of Rage 4.Microsoft hat eigenen Angaben nach eng mit Spieleentwicklern und Spielern zusammengearbeitet, um eine möglichst fortschrittliche Implementierung der Touch-Bedienung umzusetzen. Die Steuerung eines Spiels via Touch ist eines der am meisten von Nutzern gewünschten Features für das Cloud-basierte Gaming, so Microsofts xCloud-Chefin Catherine Gluckstein. Bei jedem der neu unterstützten Titel sei die Touch-Bedienung speziell angepasst worden, um das gewohnte Controller-Erlebnis möglichst exakt nachzubilden.Erstmals demonstriert hatte Microsoft die Touch-Bedienung für xCloud im vergangenen August am Beispiel von Gears 5. Dieses spezielle Spiel ist allerdings bislang noch nicht unter den unterstützten Titeln. Die Touch-Steuerung lässt sich auf Smartphone und Tablet nach persönlichen Präferenzen des Nutzers etwas anpassen. So können beispielsweise Größe und Position eines Bedienelements verändert werden.