Eine große Seele stirbt nie: Erinnerungen an Steve Jobs zum 9. Todestag

Auch wenn sich viele ein Apple ohne Steve Jobs nicht vorstellen konnten: Heute ist es nun bereits neun Jahre her, dass der als Computer-Pionier in die Geschichte eingegangene Jobs im Alter von nur 56 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstarb.

Ein Apple ohne Jobs

Tod und Würdigung

Der aktuelle Apple-Chef Tim Cook erinnerte nun an Jobs Todestag an den Apple-Mitgründer. Bei Twitter zitierte er einen bekannte Aussage von US-Bürgerechtlerin Maya Angelou : "Eine große Seele stirbt nie. Sie bringt uns immer wieder zusammen." Cook schrieb weiter: "Du bist immer bei uns, Steve, deine Erinnerung verbindet und inspiriert uns jeden Tag."Wie stark Jobs dabei auch heute noch das Bild von Apple prägt wird immer wieder deutlich. Sein mit Steve Wozniak und Ron Wayne 1976 gegründetes Unternehmen Apple Inc. ist auf Erfolgskurs und hat mit iPhone, Apple Watch und den Diensten wie Apple One heute ein ganz anderes Hauptgeschäft als noch zu Lebenszeiten von Steve Jobs.Seither gab es eine Vielzahl an neuen Produkten, die nicht mehr vom Übervater Jobs abgesegnet oder mitentwickelt wurden. So ist die Apple Watch, die erste Smartwatch aus dem Hause, komplett unter der Regie vom aktuellen CEO Tim Cook entstanden. Und auch die kürzlich neuvorgestellte Apple TV-Set-Top-Box mit Gaming-Funktion und einer Touch-Fernbedienung gehört zu den neuen Geräten, die ohne Steve Jobs entwickelt wurden. Andere Produkte, wie das iPad Pro , schlummerten bereits im Keller bei Apple und hatten zu Lebzeiten des Gründers noch nicht die Marktreife erreicht.Als Steve Jobs am 5. Oktober 2011 (in der Nacht zum 6. Oktober nach deutscher Zeit) im Kreise seiner Familie verstarb, hatte er bereits seit über sieben Jahren mit dem Krebs gekämpft. Nach den ersten öffentlichen Berichten über seine Erkrankung im Jahr 2005 hatte Jobs aus seiner Krankheit keinen Hehl gemacht, wirklich offen ist er aber erst sehr spät mit seiner Krebserkrankung umgegangen. Es gab seit 2005 mehrere krankheitsbedingte Auszeiten, in denen Tim Cook Steve Jobs vertrat. Jobs kehrte aber immer wieder auf seinen Posten zurück und schien unersetzlich.Erst kurz vor seinem Tod zog sich Jobs Ende August 2011 wieder aus dem Tagesgeschäft bei Apple zurück. Ein weiteres Paparrazi-Foto machte Anfang September unmissverständlich klar, wie schlecht es um Jobs bereits bestellt war. Wenige Wochen darauf ging die Meldung von seinem Tod durch die Medien. Kurz zuvor, am 4. Oktober, hatte Tim Cook das iPhone 4S in Abwesenheit von Steve Jobs präsentiert, was bereits zu Gerüchten führte. Die Nachricht verbreitete sich dann damals wie ein Lauffeuer. Millionen Fans weltweit sendeten ihre Kondolenzschreiben nach Cupertino Apple veröffentlichte zum Tode des Mitgründers eine kurze Mitteilung, in der die Arbeit von Jobs gewürdigt wurde: "Apple hat ein visionäres und kreatives Genie verloren. Und die Welt einen außergewöhnlichen Menschen. Diejenigen von uns, die das Glück hatten, Steve zu kennen und mit ihm zu arbeiten, haben einen lieben Freund und inspirierenden Mentor verloren. Steve hinterlässt ein Unternehmen, das nur er so aufbauen konnte, und sein Geist wird Apple für immer prägen.""Steves Brillianz, Hingabe und Energie waren die Quelle unzähliger Innovationen die unser aller Leben bereichert und verbessert haben. Die Welt ist durch Steve unermesslich besser. Seine größte Liebe galt seiner Frau Laurene und seiner Familie. Unsere Herzen sind bei ihnen und bei allen, die durch seine außerordentlichen Begabungen berührt worden sind."