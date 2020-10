Stark reduziert: Samsung-SSDs bei Saturn zum Schnäppchen-Preis

Samsung lässt heute die Preise beliebter interner und externer SSDs purzeln. Im Online-Shop von Saturn zeigen sich günstige Flash-Speicher der EVO-Familien 860, 970 sowie die Portables T5 und T7. Wir verraten euch die Highlights der neuen Rabattaktion. (Anzeige)

Intern, Extern, NVMe: Hier ist für jeden die richtige SSD dabei

Neue Rabattaktion nur bis zum 11. Oktober

Günstige Speichermedien stehen bei WinFuture-Lesern seit jeher hoch im Kurs. Ein Grund mehr sich die weiter sinkenden Preise von Samsung-SSDs bei Saturn genauer anzusehen. Auf einer neuen Aktionsseite des Online-Shops zeigen sich die so genannten "MuSSD have"-Produkte des südkoreanischen Herstellers, die oft sogar zum aktuellen Bestpreis angeboten werden. Zudem sind sie Teil des Jubel-Preise-Prospekts, das Saturn zum Tag der Deutschen Einheit kürzlich veröffentlicht hat. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei, Gutscheine oder Coupon-Codes werden nicht benötigt und alternativ ist eine Abholung in den Filialen möglich.Die günstigstens Samsung-SSDs im Online-Shop von Saturn sind aktuell auch die be­lieb­tes­ten. Dazu gehört unter anderem die interne Samsung 860 EVO Basic , die mit einer Kapazität von 500 GB für nur 66 Euro verkauft wird. Den gleichen Speicherplatz bietet die Samsung Portable SSD T5 , die extern via USB-C 3.1 mit dem Desktop-PC oder Notebook verbunden werden kann. Sie wird aktuell zum Bestpreis von nur 69 Euro angeboten. Im ebenso oft nach­ge­frag­ten 1-TB-Bereich ist es auch hier wieder die klassische Samsung 860 EVO für knapp 130 Euro, die unter den Topsellern gelistet ist.Wer schnellere Geschwindigkeiten und hohe Sicherheitsstandards bei Solid State Drives be­vor­zugt, der sollte sich die Samsung Portable SSD T7 Touch genauer ansehen. Sie kann über einen Fingerabdruckscanner zusätzlich vor Fremdzugriffen gesichert werden und liefert via USB-C 3.2 (Gen.2) beim Lesen und Schreiben Werte von über 1000 MB/s. Der Kostenpunkt beträgt für 500 GB weniger als 128 Euro, die 1-TB-Version schlägt mit 213 Euro zu Buche. Ebenso flott unterwegs sind die NVMe-SSDs im M.2-Format, wie die Samsung 970 EVO mit 1 TB für 139 Euro. Sie überträgt Daten sogar mit bis zu 3500 MB/s.