Vorsicht Abofalle: Falsche Gutschein-Codes für Netflix-Abos im Umlauf

Eine perfide Abofalle lockt derzeit unbedarfte Nutzer bei YouTube zu dubiosen Webseiten. Dabei wird in den Kommentaren beliebter YouTube-Videos ein angeblicher Gutscheincode beworben, mit dem es 50 Euro Guthaben bei Netflix geben soll.

Werbung für Gutscheincodes

Teures Abo

Mabel Amber/CC0

Alternativ gibt es auch Versprechen für Amazon-Gutscheine, PlayStation-Guthaben und so weiter - egal was dabei beworben wird, es handelt sich um eine Abzocke. Die Nutzer bekommen keine Guthaben, sondern tappen in eine 60 Euro im Monat teure Abofalle. Entdeckt hatte die Masche das Online-Magazin Watchlist Internet . Dabei wird unter anderem vor den Webseiten ytkarten.com oder ehrenabstauber.com gewarnt.Da die Hintermänner ihre Tricks gern schnell anpassen, dürfte das auch für weitere Webseiten nach dem gleichen Muster gelten. Der Trick funktioniert so: In den YouTube-Kommentaren werden Hinweise auf angebliche Gutscheincodes hinterlassen, die man googeln soll, um zu den Webseiten mit den Guthaben zu kommen. Man müsse aber schnell handeln, heißt es dann, denn man habe nur 60 Minuten Zeit, die Gutscheine einzulösen.Watchlist Internet hat das getan und ist Anweisungen wie dieser gefolgt: "Unglaublich googelt dieses YT4FA2020 im Moment geht es noch." Mittlerweile ist dieser Code zwar nicht mehr brauchbar, da Watchlist den Trick aufgedeckt hat. Normalerweise dient der Code aber dazu, dass es nur ein Ergebnis bei Google gibt und man so auf die Webseite der Betrüger geleitet wird.Klickt man auf die Seite, findet man dort zunächst das angepriesene Guthaben zum "Einlösen". Anschließend soll man seine persönlichen Daten angeben, zum Beispiel, um das Guthaben freigeben zu lassen. Auf der Anmeldeseite versteckt sich aber im Kleingedruckten dann der Vertrag über ein 57,95 Euro im Monat teures Abo für eine Mediafuz-Mitgliedschaft. Was man da genau abonniert wird nicht gesagt. Der Kostenhinweis ist gut versteckt, denn weiter oben und gut sichtbar heißt es "Mitgliedschaft 0 Euro".Im Fußbereich der Seite findet man dann den Vermerk, dass es sich um ein 7-Tage-Probeabo handelt. Ohne Kündi­gung verlängert sich das Abo nach sieben Tagen auto­matisch.Wer in eine solche Falle getappt ist, sollte umgehend das Abo schriftlich kündigen und Kontakt zum Kreditkartenanbieter aufnehmen und diesem mitteilen, dass die Abbuchungen nicht autorisiert wurden und es sich dabei um eine Abofalle handelt. Möglich ist diese neue Welle nur, weil YouTube ohne die Angabe einer URL in den Kommentaren solche Abzocker kaum herausfiltern kann. Daher ist es entsprechend auch wichtig, solche Kommentare umgehend zu melden.