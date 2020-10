Huawei Mate X2: Foldable erhält WiFi 6-Zertifizierung, Launch in Kürze

Der chinesische Elektronik-Hersteller Huawei könnte in nächster Zeit ein weiteres Foldable auf den Markt bringen. Das faltbare Mate X2 hat jetzt eine Zertifizierung erhalten, sodass der Launch bald stattfinden könnte. Auf dem Gerät kommen Android 10 und WiFi 6 zum Einsatz.

Separates Display unter der Kamera

Release-Termin ist aktuell noch nicht bekannt

Das Huawei Mate X2 ist laut Windows United vor kurzem in der Datenbank der chi­ne­sisch­en Behörde TENAA aufgetaucht. Das unter dem Codenamen "Teton" und der Modellnummer "TEX-NX9" bekannte Gerät hat am 21. September eine WiFi 6-Zertifizierung erhalten. Der Eintrag zeigt, dass das Foldable mit einem Kirin 9000- und Hi1105-Chip ausgerüstet ist. Der Bildschirm des Smartphones kann wie beim Galaxy Fold nach innen umgeklappt werden.Mit welchen technischen Spezifikationen das kommende Foldable ausgestattet ist, bleibt momentan noch unklar. Spekulationen zufolge könnte das Gerät über ein 8,3 Zoll großes CPI-Display von Samsung verfügen. Die Auflösung soll 2280 x 2220 Pixel betragen. Unter dem Kamera-Modul könnte ein weiterer, schmaler Bildschirm verbaut worden sein. Im Huawei Mate X2 könnte eine Quad-Kamera mit zwei 40-MP-Sensoren, einer Zwölf-Megapixel-Linse sowie einem ToF-Sensor zum Einsatz kommen.Derzeit ist noch offen, wann das Smartphone das Licht der Welt erblicken soll. Die neue Zertifizierung und die Nutzung von Android 10 deuten darauf hin, dass das Mate X2 bereits im Oktober angekündigt werden könnte. In diesem Monat soll auch die Mate 40-Reihe vor­ge­stellt werden. Ein offizielles Statement zum Mate X2 hat Huawei bisher nicht veröffentlicht.