Huawei: Patent zu neuem Foldable mit Clamshell-Design aufgetaucht

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei scheint derzeit an einem weiteren Foldable zu arbeiten. Das Smartphone ist im Clamshell-Design gestaltet und sieht dem Galaxy Z Flip sehr ähnlich. Bisher ist aber noch unklar, ob Huawei das Gerät tatsächlich auf den Markt bringen wird.

Bislang keine weiteren Details bekannt

Windows United

Das neue Clamshell-Smartphone taucht in einem Patent auf, das bereits am 16. April 2019 angemeldet wurde. Der Antrag wurde am 22. Oktober 2020 auf Patentscope veröffentlicht und vor kurzem von Windows United entdeckt. Die im Patentantrag enthaltenen Skizzen beschreiben ein faltbares Gerät, das mit Hilfe eines Scharniers zugeklappt werden kann.Aus der Beschreibung geht hervor, dass das Display-Panel sich beim Ein- und Aus­klap­pen des Smartphones zusammenzieht be­zieh­ungs­wei­se ausdehnt. Damit wird der Bildschirm beim Schließen des Geräts nicht vollständig gefaltet und weniger abgenutzt.Neben dem Clamshell-Design gehen aus dem Patent allerdings noch keine weiteren tech­ni­schen Informationen zu dem Foldable hervor. Daher ist auch noch unklar, welche Kom­po­nen­ten in dem Smartphone zum Einsatz kommen sollen. Womöglich wird das Clamshell-Modell zusätzlich zum Nachfolger des Huawei Mate X auf den Markt gebracht.Ob sich die im Patent gezeigte Technologie im kommenden Jahr in einem Smartphone finden lässt, bleibt zunächst noch offen. Ein Patent ist keine Garantie dafür, dass die beschriebene Idee auch umgesetzt wird. Es wäre möglich, dass Huawei das Projekt aufgrund fehlender Res­sour­cen bereits einstellen musste. Daher gilt es zunächst einmal abzuwarten, bis weitere Details zu dem Smartphone auftauchen oder bis der Hersteller sich zu dem Gerät äußert.