Huawei: Neue Version des MateBook X und MateBook 14 angekündigt

Huawei hat mit dem MateBook X 2020 und dem MateBook 14 heute zwei neue Notebooks vorgestellt. Die beiden Laptops sind jeweils mit aktuellen Intel- oder AMD-Prozessoren ausgestattet. Huawei möchte die Geräte im Oktober in unterschiedlichen Ausführungen auf den Markt bringen.

MateBook X mit i5-10210U & 16 GByte RAM

MateBook 14 mit AMD Ryzen-CPU

Das MateBook X ist ab 1499 Euro erhältlich

Huawei

Während die neue Version des Huawei MateBook X über ein 13,3 Zoll großes Display verfügt, ist das MateBook 14 mit einem 14 Zoll großen Bildschirm ausgestattet. Das MateBook X bringt ein Gewicht von einem Kilogramm auf die Waage und ist 13,6 Millimeter dick. Das Touch-Display löst mit 3000 x 2000 Pixeln auf und bietet eine Helligkeit von 400 Nits.Im Inneren des MateBook X kommen der Intel Core i5-10210U oder der i7-10510U, die von 16 Gigabyte LPDDR3-RAM unterstützt werden, zum Einsatz. Außerdem verfügt das Gerät über eine 512 Gigabyte gro­ße SSD. Neben Wi-Fi 6 sind auch Bluetooth 5.0, ein 42 Watt­stun­den großer Akku , eine Kopf­hö­rer-Buchse, ein NFC-Sensor und zwei USB-C-Ports mit an Bord.Im Gegensatz zum neuen MateBook X ist das MateBook 14 nicht mit einem Intel-Prozessor, sondern mit einem Ryzen-Chip ausgestattet. Abhängig vom Modell kommen ein Ryzen 5 4600H mit acht GByte RAM, ein Ryzen 5 4600H mit 16 GByte RAM oder ein Ryzen 7 4800H mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher zum Einsatz. Der interne Speicher ist zwischen 256 und 512 Gigabyte groß. Auf dem Notebook ist Windows 10 Home vorinstalliert. Das Display verfügt über 2160 x 1440 Pixel und eine Helligkeit von 300 Nits. Aufgrund der Akkukapazität von 56 Wattstunden ist der Laptop mit 1490 Gramm etwas schwerer als das MateBook X.Das MateBook X kann hierzulande ausschließlich in einer silbernen Farbvariante erworben werden. In anderen Regionen ist zusätzlich eine grüne Version erhältlich. Für das Notebook werden 1499 Euro fällig. Huawei möchte am 7. Oktober mit der Auslieferung beginnen.Das MateBook 14 ist ebenfalls ab dem 7. Oktober erhältlich. Die drei Modelle schlagen je­weils mit 799, 899 und 1099 Euro zu Buche. Wer das Ma­te­Book X oder das Ma­te­Book 14 vor­be­stellt, bekommt die FreeBuds Pro kostenlos zu seiner Bestellung dazu.