Knaller-Tarif: Vodafone Green LTE-Angebot mit 6 GB für unter 6 Euro

Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel bietet nur für kurze Zeit ein echtes Highlight im Netz von Vodafone : Dabei kann man sich den Green-Tarif mit 6 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s im Download plus Telefon-Flat für nur 5,99 statt regulär 26,99 Euro im Monat sichern.

Preis steigt nach zwei Jahren

Vodafone-Netz 6 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s

Telefon-Flat in alle deutsche Netze

SMS je 19 Cent

6 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s Download

EU-Roaming

5,99 statt 26,99 Euro im Monat

Anschlusspreis 0 statt 39,99 Euro im Monat durch Erstattung

6 GB für 5,99 Euro nur für kurze Zeit!

Die neue Green-Tarif-Aktion bei Mobilcom-Debitel ist ab sofort online verfügbar. Es handelt sich dabei um einen Laufzeitvertrag mit 24 Monaten Mindest-Laufzeit. In den ersten zwei Jahren wird dabei der monatliche Tarifpreis um rund zwei Drittel gesenkt. Man zahlt für den Tarif mit Telefon-Flatrate und 6 GB Datenvolumen somit nur 5,99 statt 26,99 Euro im Monat. SMS zahlt man bei diesem Angebot gesondert mit 19 Cent je SMS.Die reduzierte Mehrwertsteuer wird dazu bis Ende des Jahres an die Kunden weitergegeben, dadurch reduziert sich der monatliche Preis in den ersten Monaten nochmals.Das Angebot wird im Vodafone-Netz real­isiert. Man profitiert also von der guten Netz­ab­deckung und der guten Netz­qualität. LTE bietet Mobilcom-Debitel aller­dings mit maximal 50 Mbit/s Download- und 25 Mbit/s Upload-Geschwind­ig­keit an. Nach dem Er­reichen des im Vertrag inklu­dierten Daten­volumens von 6 GB wird die Download­ge­schwindigkeit ge­drosselt. Dann stehen für den Rest des Abrechnungs­monats nur noch 64 kbit/s zur Verfügung. Das Angebot gilt laut Mobilcom-Debitel jedoch nur für kurze Zeit. Ein End­termin wurde bisher aber nicht kommuniziert.Der Sonderpreis gilt für zwei Jahre. Dann zahlt man 19,99 Euro. Wer den höheren Monatspreis umgehen will, sollte sich auf jeden Fall frühzeitig nach einem neuen Angebot umschauen und die Kündigung vormerken. Die Kündigungsfrist beträgt dabei drei Monate zum Laufzeitende, ansonst verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.Es fällt eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro an. Wer Mobilcom-Debitel bei der Bestellung eine Werbeeinwilligung erteilt, kann sich die Gebühr sparen.