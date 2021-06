Neuer Deal im Telekom-Netz: Allnet-Flat mit 18 GB LTE für 15 Euro

Mobilcom Debitel hat eine neue Aktion gestartet, bei der es in den ersten 24 Monaten einen extra hohen Rabatt gibt: So zahlt man für eine Allnetflat mit 18 GB LTE im Netz der Telekom jetzt für kurze Zeit nur 14,99 Euro monatlich.

Extra-Rabatt, der sich lohnt

Details zum Mobilcom Debitel Green LTE 18 GB

14,99 Euro monatlich in den ersten 24 Monaten

29,99 Euro monatlich ab dem 25. Monat

SMS- und Telefonie-Flat in alle deutschen Netze

4G LTE im Telekom-Netz inklusive EU-Roaming

Nach Erreichen der 18 GB wird auf 64 kbit/s gedrosselt

Einmaliger Bereitstellungspreis 39,99 Euro - Erstattung ist möglich

Bereitstellungspreis und Bonus

Telekom-Allnet-Flat bei Mobilcom Debitel buchen

Ein ähnlicher Tarif direkt bei der Telekom kostet derzeit mehr als das doppelte und auch bei Debitel selbst zahlt man regulär 36,99 Euro . Der Schnäppchenpreis wird möglich durch einen neuen Extra-Rabatt, denn Mobilcom Debitel während der ersten zwei Jahre Laufzeit gewährt. Es gibt zum einen Dauer-Rabatt auf Lebenszeit (also so lang wie der Vertrag genutzt wird) in Höhe von monatlich 7 Euro. Dazu kommt in den ersten zwei Jahren ein Kennenlern-Rabatt von 15 Euro im Monat. Der Green LTE Allnet-Tarif kostet regulär 36,99 Euro im Monat. Durch die Rabatte zahlt man in den ersten 24 Monaten 14,99 Euro und ab dem 25. Monat dann 29,99 Euro.Dieser Rabatt-Regen macht den Deal in den ersten 24 Monaten zu einem echten Schnäppchen - man zahlt weniger als einen Euro pro GB Datenvolumen und hat eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Die Mindestvertragdauer ist zwei Jahre, dann kann man sich wieder nach einem neuen Schnäppchen umschauen. Wer einen Vertrag im Netz der Telekom sucht, liegt bei dieser Aktion sicher richtig. Es gibt aber auch einen Haken an dem Angebot: Der Mobilcom Debitel Green-Tarif steht nur mit LTE-Geschwindigkeiten von maximal 21,6 Mbit/s im Download und 3,6 Mbit/s im Upload zur Verfügung.Wem die vermeintlich langsamen Geschwindigkeiten nicht abschrecken, profitiert von der guten Netzabdeckung der Telekom und dem günstigen Preis durch die Rabatte. Zudem hat man mit 18 GB ein recht ansehnliches Daten-Paket zur Verfügung. Nach dem Erreichen des inkludierten Datenvolumens wird auf 64 kbit/s im Up- und Download gedrosselt.Der einmalige Bereitstellungspreis beträgt 39,99 Euro. Dieser Anschlusspreis wird aber durch Mobilcom Debitel erstattet, wenn man innerhalb von sechs Wochen nach Aktivierung des Vertrags eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne die Anführungszeichen) an die 8362 sendet. Da es sich um eine Sondernummer handelt, fallen für die SMS einmalig 19 Cent Gebühr an.Ein Bonus-Geschenk gibt es derzeit auch noch: Neukunden erhalten einen Monat den Zugang zum TV-Streamingdienst waipu.tv kostenlos zum Ausprobieren. Es handle sich dabei um einen kostenlosen Test, der jederzeit kündbar ist. Nach einem Monat verlängert sich das Abonnement, falls man nicht vorher kündigt - der Dienst kostet dann 9,99 Euro im Monat. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.