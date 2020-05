Neue Green-Allnet-Flat mit 20 GB LTE für 15,99 Euro, monatlich kündbar

Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel bietet jetzt einen neuen Top-Deal im Netz von O2 an . Dabei gibt es den 20 GB Green LTE-Tarif mit SMS- und Telefon-Flat jetzt für nur 15,99 Euro im Monat - regulär zahlt man fast das doppelte.

Kurze Zeit zum Schnäppchenpreis

Mobilcom-Debitel Green LTE 20 GB

20 GB LTE Internet-Flat

Bis zu 225 Mbit/s Download

Allnet-Flat und SMS-Flat in alle deutsche Netze

Keine Datenautomatik

EU-Roaming inklusive

15,99 Euro im Monat, ab dem 25. Monat dann 19,99 Euro

Einmalig 9,99 Anschlusspreis statt 39,99 Euro

20 GB für kurze Zeit für nur 15,99 Euro/Monat

Der vergünstigte Green Tarif ist jetzt nur für kurze Zeit zu haben. Die neue Aktion für den sogenannten Green-Tarif von Mobilcom-Debitel ist ab sofort nur online über unseren Partnerlink zu haben . Direkt bei Mobilcom-Debitel und in den Shops des Anbieters zahlt ihr einen Euro im Monat mehr für den gleichen Aktions-Tarif, also 16,99 Euro. Es handelt sich bei dem Angebot um einen monatlich kündbaren Vertrag mit einem Monat Mindestlaufzeit und einer Kündigungsfrist von zwei Wochen. Der Tarif enthält neben 20 GB LTE mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 225 Mbit/s eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutsche Netze. Dazu gibt es noch EU-Roaming und Unterstützung für VoLTE und WLAN-Call, um eine bessere Sprachqualität zu ermöglichen.Dieser Tarif kostet regulär 29,99 Euro und wird für kurze Zeit vergünstigt angeboten. Dabei gilt der Preis von 15,99 Euro für maximal zwei Jahre. Dann steigt er auf 19,99 Euro im Monat. Auch das ist ein besseres Angebot als bei Debitel direkt - dort zahlt man ab dem 25. Monat 24,99 Euro.Wer ein größeres Daten-Paket benötigt, wird bei Debitel ebenfalls fündig. Eine Übersicht mit Angeboten auch in den Netzen von Vodafone und Telekom kann man sich im Tarif-Finder des Anbieters entsprechend einstellen Nach Erreichen des Datenvolumens wird, wie bei solchen Angeboten üblich, auf 64 KB im Up- und Download gedrosselt. Es gibt bei diesem Tarif keine Datenautomatik. Bei unserem Deal zahlt ihr zudem nur 9,99 statt regulär 39,99 Euro Bereitstellungsgebühr.