Amazon Music Unlimited: Bis zu 4 Monate Streamen für nur 99 Cent

Anlässlich des Prime Day spendiert Amazon seinen Premium-Mit­glie­dern 4 Monate des Musik-Streaming-Dienstes Music Unlimited für nur 99 Cent. Auch ohne Prime-Abo erhalten Kunden einen dreimonatigen Gratis-Test­zeitraum. Das Angebot gilt vorerst nur für Neukunden.

Nur für Neukunden und voraussichtlich für Wiederkehrer

Bis zu 4 Monate für nur 99 Cent streamen

Amazon / E. Cisneros

Schon öfter bot der Online-Händler Amazon den Zugang zu Music Unlimited vergünstigt an. Selten kostenlos, dafür gerne für ein Taschengeld von einem Euro bzw. 99 Cent. Allerdings wurde der übliche Angebotszeitraum jetzt exklusiv für Prime-Mitglieder von drei auf vier Monate aufgestockt, womit ein einzelner Monat gerade einmal mit weniger als 25 Cent zu Buche schlägt - statt der nor­ma­ler­wei­se fälligen 7,99 Euro. In jedem Fall ein guter Deal für alle, die sich vielleicht ein paar Monate von Konkurrenz-Services wie den Musik-Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music oder Deezer verabschieden wollen, um den einen oder anderen Euro zu sparen.Allerdings stellt Amazon bei diesem Music Unlimited-Angebot ein paar Anforderungen an die Interessenten. Erst einmal muss der Rabatt bis zum 14. Oktober 2020 eingelöst werden, da­nach endet die Aktion. Zudem gilt er nur für neue Kunden mit einer aktiven Amazon Prime-Mit­glied­schaft - Neukunden ohne Prime erhalten nur 3 Monate. Dafür kann sich das Prime-Abo des Online-Shops auch in der Probelaufzeit be­fin­den. Man hört zudem Meldungen di­ver­ser Nutzer, die das Angebot nach langer Abwesenheit von Music Unlimited in Anspruch neh­men konnten. Bestätigt wurde diese Möglichkeit seitens Amazon jedoch nicht.Die Chance ist sicherlich hoch, dass einige Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, weil sie bei den Konkurrenten ihre Musik und Hörspiele strea­men. Schließlich sind die Vorteile bei nahezu allen Anbietern gleich: 40-50 Mil­lio­nen Songs, keine Werbung, Offline-Wie­der­ga­be, Pod­casts und Hörbücher inklusive. Bei Amazon gilt je­doch der Vorteil, dass der Service gut mit Echo-Lautsprechern und der Alexa Sprach­as­sis­ten­tin harmoniert und Spiele der Fußball-Bun­des­li­ga oftmals sogar live im Audio-Stream übertragen werden.Wer also Music Unlimited noch nie ausprobiert hat, kann nun die Gelegenheit nutzen, um sich den Service kostengünstig anzusehen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wo ihr eure Musik streamt.