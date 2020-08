Neue Netflix-Kodierung macht 4K-Streams besser und 50 Prozent kleiner

Der Streaminganbieter Netflix hat angekündigt, dass man damit be­gonnen hat, Inhalte durch eine neue Kodierung aufzuarbeiten. Damit wird zum einen eine bessere Bildqualität in 4K erreicht, zum anderen werden die Bitraten verkleinert.

Netflix verfügt über eine ständig wachsende Sammlung von Titeln, die Premium-Abonnenten in 4K-Auflösung ansehen können - geeignete Endgeräte vorausgesetzt. Bei diesem Katalog hat Netflix nun laut eigene Angaben eine grundlegende Verbesserung eingeführt. Das Unternehmen hat eine sogenannte Shot-optimierte Kodierung und ein 4K-VMAF-Modell eingeführt, das auf die Premium-Bitstreams angewendet wird Mit der Shot-optimierte Kodierung meint man, dass nicht mit einer festen, voran vorgewählten Ziel-Bitrate von 8, 10, 12 oder 16 Mbit/s gearbeitet wird, sondern einzelne Filmsequenzen dynamisch optimiert werden. Das 4K-VMAF-Modell orientiert sich dabei nicht auf technische Vorgaben, sondern darauf, was das menschliche Auge wahrnehmen kann. Mit der Kombination schafft Netflix es, dass es insgesamt schärfere Texturen und eine größere Detailvielfalt gibt, gleichzeitig aber auch Bitraten, die im Schnitt um die Hälfte im Vergleich zum Standard-Verfahren reduziert werden können.Netflix hat dazu einige interessante Beispiele veröffentlicht, die die Änderungen zeigen:Da es in jedem Film sehr unterschiedlich detailreiche Szenen gibt, bringt das neue Verfahren erstaunliche Ergebnisse im Bezug auf verkleinerte Bitraten und verbesserte Bildqualität. Szenen, die eine hohe Bitrate für ein tolles Ergebnis zwingend benötigen - zum Beispiel bei schneller Action, hohen Kontrasten und Lichteffekten - sind dabei sogar ziemlich rar gesät. Mit diesem eigenen Verfahren hatte Netflix bereits 8-Bit-Streaminhalte optimiert. Das KI-basierte VMAF-Modell ist dabei nun schon seit 2016 im Einsatz und ist seither zigmal selbst optimiert worden.Netflix ist aktuell dabei, alle Inhalte für die Premium-Abonnenten zu überarbeiten. Das wird aber noch Monate in Anspruch nehmen, so das Unternehmen.