Apple Pay: Sparkasse startet mit Girocard-Zahlung in zwei Wochen

Wie Vorstandsmitglieder der Sparkasse Regensburg in einem Interview bekannt geben, gehen die Pläne zur Unterstützung der Girocard in Ver­bin­dung mit Apple Pay schneller voran als gedacht. Bereits in den näch­sten zwei Wochen soll der offizielle Startschuss fallen.

Nach Kreditkarten-Spätstart die ersten mit der Girocard

Sparkassen / Apple

Die Sparkassen gehören zu den ersten Banken in Deutschland, welche die Girocard in den vorrangig für Kreditkarten konzipierten Zahlungsdienst Apple Pay integrieren werden. Sollte die oftmals fälschlicherweise als EC-Karte bezeichnete Debitkarte im Verlauf des Spät­som­mers für die kontaktlose Bezahlung via iPhone und Apple Watch bereitstehen, grenzen die Vorstandsmitglieder der Sparkasse Regensburg diesen Zeitraum nun offiziell ein. Aus einem Interview mit dem Donaukurier (via Caschys Blog ) geht hervor, dass man den Service in den nächsten zwei Wochen erweitern wird.Vorbehaltlich einer rechtzeitigen Fertigstellung der Unterstützung, können Kunden der Spar­kas­sen um den 21. bis 23. August herum ihre Girocard dem Apple Pay-System auf dem iOS-Smart­phone hinzufügen und diese per NFC-Funktion an kompatiblen Zahlungsterminals nut­zen. Bisher konnten bereits Sparkassen-Kreditkarten in Form von Visa und Mastercard in Ver­bin­dung mit Apple Pay verwendet werden. Während die Sparkassen mit letzterer In­te­gra­tion ver­gleichs­wei­se spät auf den Zug aufgesprungen waren, werden sie mit der Girocard-Unterstützung die Ersten sein.Andere Banken äußern sich zur Verbindung zwischen Girocard und Apple Pay bislang zu­rück­hal­tend. Die Volks- und Raiffeisenbanken schließen die Kombination sogar kategorisch aus. Man fühlt sich mit der Unterstützung von Kreditkarten gut aufgestellt und bietet als Al­ter­na­ti­ve eine virtuelle Mastercard-Debitkarte für alle Kunden an, die ihrem Konto keine klas­si­sche Kreditkarte hinzufügen wollen. Ob die Sparkassen durch die Girocard-Premiere unter Apple Pay neue Kunden für sich gewinnen können bleibt abzuwarten. Die weite Verbreitung der "EC-Karte" und die nahezu flächendeckende Akzeptanz im Handel ist zumindest ein großer Vorteil für das Finanzinstitut.