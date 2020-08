Weiterhin zum Kampfpreis: Amazon Echo Dot 3 für nur 9,99 Euro

Egal ob Prime-Kunde oder nicht, Amazon schlägt mit dem WLAN-Laut­spre­cher Echo Dot 3 für unter 10 Euro große Wellen. In Kombination mit dem Musik-Streaming-Dienst Music Unlimited wird ein günstiges Bundle geschnürt, das auch jetzt noch erhältlich ist. Wir erklären den Deal.

Auch ehemalige Music Unlimited-Kunden profitieren

Ausstattung des Amazon Echo Dot (3. Generation)

Haben Schnäppchen-Jäger eigentlich mit einem schnellen Ende der Rabattaktion gerechnet, scheint das Kontingent an Echo Dot 3 bei Amazon deutlich größer auszufallen als an­ge­nom­men. Auch drei Tage nach dem Start läuft das stark reduzierte Bundle-Angebot auf Hoch­tou­ren. Somit ist der WLAN-Lautsprecher der dritten Generation in Kombination mit einem Mo­nats­zu­gang zum Musik-Streaming von Amazon Music Unlimited weiterhin für unter 20 Euro erhältlich. Prime-Kunden zahlen für das Paket, welches den Echo Dot auf 9,99 Euro ra­bat­tiert, insgesamt sogar nur 17,98 Euro . Der durchaus gute Deal gilt für alle diejenigen, die in den Augen von Amazon als Music Unlimited-Neukunden gelten.Auf einschlägigen Deal-Webseiten berichten Kunden jedoch ebenso davon, dass sie Amazons Alternative zu Spotify, Deezer, Apple Music und Co. bereits in einer Probemitgliedschaft aus­pro­biert oder sogar abonniert hatten und dennoch Zugriff auf das Angebot mit dem Echo Dot (3. Gen.) erhalten. Man kann also davon ausgehen, dass Abonnenten, die über den Gratis-Testzeitraum von Music Unlimited nicht hinaus gegangen sind oder seit längerer Zeit kein Mu­sik-Abo abgeschlossen haben, ebenfalls qualifiziert sind beim günstigen Smart-Speaker mit Alexa-Sprachsteuerung zuzuschlagen. Wer unter folgendem Link das Angebot sehen und zu seinem Warenkorb hinzufügen kann, ist mit von der Partie.Wer sich für den Amazon Echo Dot (3. Gen.) in Verbindung mit dem Music Unlimited-Abo entscheidet, sollte bei Nichtgefallen des Streaming-Dienstes diesen innerhalb des "in­klu­dier­ten" Monats kündigen, sodass sich dieser nicht automatisch verlängert. Die Kündigung geht unbürokratisch und mit wenigen Klicks über das Amazon-Kundenkonto vonstatten. Ein guter Deal für alle Interessenten, die bereits über die Anschaffung des Echo Dot 3 nachgedacht ha­ben. Im Einzelkauf schlägt dieser laut Preisvergleich nämlich aktuell mit mindestens 40 Euro zu Buche. Im Bundle erhält man ihn rein rechnerisch für unter 10 Euro.Mit dem Echo Dot 3 erhält man einen stationären Lautsprecher, der über WLAN und Blue­tooth angesteuert werden kann. Die Verzahnung mit dem Amazon-Kundenkonto und die Nut­zung von Alexa stehen bei ihm im Mittelpunkt. Neben dem Musik-Streaming und der Steue­rung des Smart-Homes ist zudem die Nutzung von diversen Drittanbieter-Skills möglich. Be­kann­te Unternehmen bieten hier unter anderem das TV-Programm, Kochrezepte und Ta­xi­be­stel­lun­gen auf Zuruf an. Ebenso können Amazon-Bestellungen per Spracheingabe ge­tä­tigt, Wecker und Timer gestellt sowie To-Do-Liste gepflegt werden.