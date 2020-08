Huawei soll Laptop mit "schwebendem" Display fast ohne Ränder planen

Huawei will schon sehr bald ein neues High-End-Notebook präsentieren, das sich durch noch dünnere Display-Ränder von der Konkurrenz abhe­ben soll. Angeblich soll das Panel durch das weitere verbesserte Design praktisch "schweben".

Ist es ein neues Matebook Pro?

Huawei

Gemeint ist damit wohl, dass die Ränder des neuen MateBook-Laptops von Huawei so schmal sein sollen, dass der Nutzer beim Betrachten den Eindruck bekommt, der Bildschirm werde gar nicht mehr von einem Rahmen gehalten. Rein technisch dürfte dies bei einem Notebook mit 13- oder 14-Zoll-Diplay natürlich kaum möglich sein, sicher scheint aber, dass Huawei sich vor allem durch das Design von der Masse der Laptops abheben will.Denkbar wäre, dass es sich bei dem neuen Huawei-Laptop mit "Floating"- bzw. "Schwebe"-Display um ein Gerät der hochpreisen MateBook Pro-Serie handelt, da die Quelle dieses Gerüchts ausdrücklich von einer Auflösung im "3K"-Bereich spricht. Zuletzt hatte Huawei bereits mehrere Generationen seines MateBook Pro eingeführt, bei dem Displays mit 3000x2000 Pixeln Auflösung und nur wenige Millimeter breiten Rändern im Einsatz sind.Ob die Ränder um das Display des neuen Huawei-Laptops tatsächlich "dünn wie eine Rasierklinge" sein werden, wie die Quelle aus China verspricht, soll sich am 19. August 2020 zeigen, denn dann will der chinesische Konzern das Gerät angeblich erstmals präsentieren. Ob und wie Huawei bestimmte Maßnahmen ergreift, um die Ränder um den Bildschirm extram schmal zu gestalten, ohne dass dabei die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des eigentlichen Bildschirms leidet, ist derzeit noch offen.Bei den derzeitigen Notebook-Displays ist es üblich, weiterhin auf weitestgehend starre Materialien als Grundlage für die Panel-Fertigung zu setzen. Die extreme Flexibilität bzw. Biegsamkeit vieler OLED-Panels aus dem Smartphone-Bereich wird bisher nur höchst selten bei Laptop-Displays erreicht, soll aber mit der Einführung erster Geräte mit faltbaren Bildschirmen bald auch bei derartigen Geräten Realität werden.