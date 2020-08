WhatsApp-Löschfunktion: Ablaufende Nachrichten mit neuem Betatest

Auch wenn es immer wieder detaillierte Berichte aus der Betaphase gab: Die sich automatisch löschenden Nachrichten sind beim Messenger WhatsApp noch immer nicht verfügbar. Es gibt nun aber Neuigkeiten zu einer zeitbasierten Lösch-Funktion.

Nächste Preview mit weiteren Änderungen

An diesen Funktionen arbeitet WhatsApp demnach aktuell: Jeder kann die ablaufende Nachrichten in Chats ein- und ausschalten. Bei Gruppen können nur Gruppenadministratoren die Option ein- und ausschalten.

Nachrichten, die gesendet und empfangen wurden, als die Funktion noch deaktiviert war, sind davon nicht betroffen.

Medien laufen im Chat ebenfalls ab, aber einige Bilder/Videos können möglicherweise vorher gespeichert werden, bevor sie ablaufen.

Ablaufende Nachrichten werden immer Ende-zu-Ende verschlüsselt.



Das berichtet das Online-Magazin WhatsApp Beta Info , die sich bestens mit den Vorschau-Versionen des Messenger auskennen. WhatsApp Beta Info nennt nun ein paar neue Einzelheiten zu den "ab- oder auslaufenden Nachrichten". Dieser Begriff wurde gewählt, da er anschaulich macht, dass die Zeit für das Ansehen der Nachrichten ab- beziehungsweise ausläuft. Bereits seit Monaten basteln die Entwickler nun an dem Feature herum Es gehört zu den am häufigsten von Nutzern gewünschten Features, da man so auf einem einfachen Wege Nachrichten versenden kann, die nur für eine bestimmte Zeit gelesen werden können. Zahlreiche andere Chat-Apps haben eine solche Funktion bereits.Wie nun WhatsApp Beta Info schreibt, bekommt die Android-Preview von WhatsApp in Version 2.20.197.4 einige Änderungen an der Benutzeroberfläche für die "auslaufenden Nachrichten". Man testet derzeit verschiedene Layouts und Einstellmöglichkeiten. Dabei schreibt WhatsApp Beta Info, dass zu den Einstellungsmöglichkeiten gehört, dass man die Funktion wenn gewünscht selbsttätig aktivieren muss.Wann es eine fertige Version geben wird, in der die Lösch-Nachrichten für alle Nutzer freigegeben sind, ist unbekannt.