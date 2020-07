WhatsApp: Neue Option soll (Gruppen-)Chats dauerhaft ruhigstellen

Der Messenger WhatsApp ist zwar extrem beliebt, doch in einigen Punk­ten ist er nicht perfekt. So ist es bis heute nicht möglich, Benachrichti­gung­en für den Empfang von Messages eines bestimmten Kontakts oder einer Gruppe dauerhaft still zu stellen. Jetzt könnte sich dies ändern.

Neue 'Immer'-Option

Wie der WhatsApp-Spezialist WABetaInfo verlauten ließ, arbeitet das Team hinter dem zu Facebook gehörenden Messaging-Dienst daran, eine dauerhafte Abschaltung der Benachrichtigungen für den Empfang neuer Nachrichten von einem Konkakt oder aus einem Gruppenchat zu ermöglichen. Bisher ist die Deaktivierung der Notifications immer zeitlich begrenzt, doch offenbar wird dies bald geändert.WABetaInfo veröffentlichte einen Screenshot, auf dem die zwar die übliche Aufteilung des Mute-Menüs in drei Stufen gezeigt wird, aber anstelle der neben den Optionen für "8 Stunden" und "1 Woche" bisher verwendeten Variante "1 Jahr" die neue Alternative "immer" geboten wird. Damit würde es endlich möglich, Benachrichtigungen von bestimmten Kontakten und Gruppen wirklich dauerhaft zu deaktivieren.Manche Nutzer sehnen sich nach einer solchen Möglichkeit, da sie Teil einer Vielzahl von Gruppen sind, in denen unter Umständen eine sehr hohe Zahl von neuen Nachrichten aufläuft. Zwar konnte man diese bereits zuvor mittels der 1-Jahres-Option für die meiste Zeit "abstellen", doch erst jetzt scheint sich eine permanente Lösung für den Nachrichtensturm abzuzeichnen.Wer also hochaktive Gruppen bisher lieber verließ, als Benachrichtigungen wegzuwischen, kann zumindest unter Android auf baldige Besserung hoffen. Wie üblich ist derzeit noch vollkommen unklar, wann und ob WhatsApp die neue Funktion wirklich breit verfügbar macht. In der jüngsten Beta ist die Option ebenfalls noch nicht zu finden. Erst vor einigen Tagen gab es Hinweise darauf, dass WhatsApp bald die Nutzung mehrere Geräte mit dem gleichen Konto ermöglichen würde.