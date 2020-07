DIRT 5 - 'Features Trailer' liefert neue Einblicke in das Rennspiel

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Codemasters veröffentlicht im Oktober den nächsten Teil der Rennspielserie DIRT. Welche besonderen Features und Neuerungen der Razer dann bieten wird, zeigen die Entwickler jetzt in einem neuen Trailer zu DIRT 5.DIRT 5 enthält zahlreiche Off-Road-Events, die rund um den Globus verteilt sind. Ver­spro­chen werden dabei zehn komplett neue Schauplätze. Ähnlich abwechslungsreich fällt auch die Auswahl der verfügbaren Fahrzeuge aus, welche in einem Lackierungs-Editor umfassend individualisiert werden können. Abgerundet wird dies durch einen Fotomodus, in dem sich besonders sehenswerte Augenblicke festhalten lassen.Wer nicht alleine um die Spitzenplätze und Bestzeiten fahren möchte, kann natürlich auch Freunde und weitere Spieler in verschiedenen Online-Modi herausfordern. Alternativ gibt es auch einen lokalen Split-Screen-Modus. DIRT 5 erscheint am 9. Oktober 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One