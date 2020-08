Google Pixel 4a: Preise & Spezifikationen kurz vor dem Launch geleakt

Nachdem das Smartphone zuvor mehrfach verschoben wurde, soll das Google Pixel 4a nun morgen vorgestellt werden. Kurz vor dem Launch-Event sind jetzt weitere Bilder und die Spezifikationen des Mittelklasse-Smartphones durchgesickert. Zudem wurden die Preise geleakt.

Smartphone ab 349 Dollar erhältlich

Der Release findet bereits morgen statt

evleaks

Wie aus einem Tweet von Ishan Agarwal hervorgeht, soll das Google Pixel 4a über sechs Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher verfügen. Als CPU kommt ein Snapdragon 730G zum Einsatz. In das 5,81 Zoll große OLED-Displlay, das in FHD+ auflöst und HDR unterstützt, wurde eine Punch-Hole-Kamera verbaut. Das Smartphone misst 144 x 69,4 x 8,2 Millimeter, wiegt 143 Gramm und besitzt einen 3140 mAh großen Akku.Diese Variante des kommenden Mittelklasse-Modells soll in den USA mit 349 Dollar zu Buche schlagen und damit günstiger als erwartet sein. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Gerät hier­zu­lan­de dann für knapp 350 Euro verkauft wird. Für 499 Dollar lässt sich die 5G-Variante er­wer­ben. Das 5G-Model soll allerdings nicht morgen, sondern erst zusammen mit dem Google Pixel 5 vorgestellt werden. Einen offiziellen Launch-Termin gibt es für das neue Flaggschiff-Smart­pho­ne noch nicht. Der Release dürfte jedoch wie üblich im Herbst stattfinden.Das Google Pixel 4a wird am 3. August und damit morgen präsentiert. Die Auslieferung soll allerdings erst am 20. August beginnen. Zunächst wird lediglich ein schwarzes Modell an­ge­bo­ten. Ob und wann weitere Farbvarianten verfügbar sein werden, bleibt momentan noch ziemlich unklar. Sicher ist hingegen, dass es in diesem Jahr keine XL-Variante geben wird.