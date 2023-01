Stellar Repair for Video Download - Videos reparieren

beschädigte Videodateien reparieren

Der Stellar Repair for Video Download installiert ein einfach zu bedienendes Werkzeug, mit dem Siekönnen.Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihre Videos während der Datenübertragung, durch Viren oder Fehler beim Aufnehmen beziehungsweise Konvertieren beschädigt wurden. Stellar Repair for Video 6.5 kann in einem Durchgang mehrere Videos reparieren und unterstützt dabei alle gängigen Dateiformate.Die hier zum Download bereitgestellt Testversion von Stellar Repair for Video läuft unter Windows 7, 8, 8.1, 10 und 11 (32-Bit und 64-Bit). Auf der Herstellerseite gibt es die Software außerdem für MacOS. Für die Installation sind mindestens 4 GB RAM (empfohlen: 8 GB) sowie 250 MB Festplattenspeicher erforderlich.Stellar Repair for Video verspricht Abhilfe bei beschädigten Videodateien, selbst wenn diese sich. Laut Hersteller repariert das Tool unter anderem beschädigte Datei-Header, schwarze Bildschirme, das Einfrieren des Bildes sowie Audiofehler bei der Wiedergabe.Unterstützt werden derzeit 17 Dateiformate: MP4, MOV, AVI, MKV, AVCHD, MJPEG, WEBM, ASF, WMV, FLV, DIVX, MPEG, MTS, M4V, 3G2, 3GP und F4V. Dadurch lassen sich Aufnahmen der meisten Kamera- und Smartphone-Modelle mit der Software verarbeiten. Auch hochauflösende Videos bis 12K sowie 360-Video können repariert werden. Mit H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, 3GP, Windows Media 8, Xvid, DivX und JPEG 2000 sind die gängigsten Videocodecs abgedeckt.Die Bedienung von Stellar Repair for Video ist denkbar einfach, Reparaturen sind daher auch von unerfahrenen Nutzern problemlos durchzuführen. Nachdem eines oder mehrere Videos geöffnet wurden, repariert die Software diese auf Knopfdruck automatisch. Weitere Einstellungen müssen nicht vorgenommen werden. Nach der Reparatur lassen sich die Videos als Vorschau wiedergeben.Leider kann die Demoversion Videos nur als Teilvorschau (bis zu 20 Prozent der Gesamtgröße) anzeigen und diese nicht abspeichern. Dafür ist zwingend der Kauf der Vollversion erforderlich, die wahlweise als Standard- Professional- und Premium-Version erhältlich ist.