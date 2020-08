Todesstoß für Microsofts Cortana-Smartphone-App nun auch in den USA

Zum Jahreswechsel 2019/2020 hatte Microsoft die Cortana-Apps für Android und iOS weitestgehend eingestellt - nur in den USA konnte man den Sprachassistenten über die Apps noch nutzen. Jetzt hat der Konzern auch das Ende für den Support in den USA angekündigt.

Update für Invoke-Lautsprecher kommt

Harman Kardon

Demnach wird zunächst zum 7. September der Support für alle Cortana-Fähigkeiten von Drittanbietern beendet. Anfang 2021 folgt dann das Ende für den Support für die Cortana-App für Mobiltelefone (iOS und Android ). Zu dem Zeitpunkt wird Microsoft dann auch die Unterstützung für die Integration des Cortana-Dienstes in den Harman Kardon Invoke-Lautsprecher beenden. Das heißt aber nicht, dass die Lautsprecher ihre Funktionen verlieren.Harman Kardon wird ein Firmware-Update veröffentlichen, dass innerhalb von sechs Monaten nach seiner Veröffentlichung automatisch an alle Geräte ausgeliefert sein soll, die über WLAN verbunden sind. Sobald der Invoke aktualisiert ist, wird Cortana auf dem Gerät nicht mehr verfügbar sein."Wir wissen, dass die meisten unserer Kunden den Invoke aufgrund seiner erstklassigen Klangqualität in erster Linie zum Abspielen von Musik verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie weiterhin Musik oder Ihre Lieblings-Podcasts hören können, haben wir in enger Zusammenarbeit mit Harman Kardon einen Plan für die Umstellung auf Bluetooth-fähige Geräte erstellt, von dem wir hoffen, dass er die Auswirkungen dieser Umstellung mildern wird", erklärte Microsoft dazu Für betroffene Kunden verspricht Microsoft in den USA nun auch noch Geschenk-Gutscheine, da der Konzern die Geräte nicht wie geplant eine Mindestdauer unterstützt. Das gilt für die Invokes und für die erste Generation der Surface Headphones. Bei der ersten Version der Surface Headphones entfernt der Konzern ebenfalls die Cortana-Unterstützung. Kunden aus anderen Ländern gucken dagegen in die Röhre.