Verrückter Rekord: Super Mario-Spiel bringt 114.000 Dollar bei Auktion

Mit einem Endgebot von 114.000 Dollar ist ein original verpacktes "Super Mario Bros."-Computerspiel für NES aus dem Jahr 1985 versteigert worden. Mit diesem Preis knackt Super Mario den Rekord für das teuerste je verkaufte Spiel.

NES-Spiel ging für die Rekordsumme von 114.000 Dollar weg

Absoluter Bestseller

Heritage Auctions

Es gibt schon einige verrückte Sammler, die sehr viel Geld für alte Computerspiele ausgeben, doch die jüngste Auktionsserie von Heritage Auctions bricht alle bisherigen Rekorde. Dort ist jetzt ein original verpacktes "Super Mario Bros." zum Verkauf gekommen (via Mashable ). Im Vorfeld hatte sich das Auktionshaus schon viel versprochen, denn ein ähnliches Exemplar ging bei ihnen vor kurzem schon einmal für knapp über 40.000 Dollar weg. Anfang 2019 hatte eine Bietergemeinschaft sogar ein Exemplar bei Heritage Auctions für knapp über 100.000 Dollar ersteigert - die hohen Preise sind also im Grunde gar nicht so ungewöhnlich.Doch dieses Mal lief es noch deutlich besser für den unbekannten Verkäufer. Am Freitag erreichte das NES-Spiel die Rekordsumme von 114.000 Dollar, also umgerechnet rund 100.000 Euro.Das Spiel wurde nie aus der Verkaufsbox genommen und ist versiegelt. Laut der Artikelbeschreibung wurde es nie gespielt, es ist aber laut einem Gutachten im allerbesten Zustand und spielbereit.Mit dem Preis von 114.000 Dollar hält nun dieses Exemplar von Super Marios Bros. den Titel des höchsten Preises, der je für ein Videospiel gezahlt wurde. Interessant ist das auch, da man gar nicht genau weiß, wie viele ähnlich gut erhaltene Exemplare es überhaupt noch gibt, schließlich gehörte der Titel auch 1985 schon zu den absoluten Bestsellern. Das Original "Super Mario Bros." hat sich in seiner langen Geschichte mehr als 40 Millionen Mal verkauft. Es startete in der Mitte der 1980er Jahre.Das Spiel wurde im Rahmen einer Sammlungsauflösung verkauft. Einige seltene Spiele hat Heritage Auctions nun übrigens noch im Angebot - alle noch original verpackt. Dabei sind auch noch frühere Exemplare, wie eine Ice Hockey-Ausgabe von 1981 oder Space Invaders von 1976.