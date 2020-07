Bei Fremden durchs Fenster: Virtueller Kurzurlaub mit WindowSwap

Wegen Corona waren und sind viele Menschen auf die eigenen vier Wän­de beschränkt. Ein Projekt will hier jetzt Abhilfe schaffen und bietet dabei eine Mischung aus harmlosem Voyeurismus und Fernweh-Hilfe. Bei WindowsSwap schaut man bei Fremden aus dem Fenster.

Darf es mal ein bisschen anderer Blick aus dem Fenster sein

Von Deutschland bis Indonesien

Die Macher bezeichnen selbst als "Quarantäne Projekt" im Zeichen von Corona : Mit WindowsSwap haben Sonali Ranjit und Vaishnav Balasubramaniam mithilfe eines kleinen Teams eine Plattform entwickelt, die das leistet, was der Name verspricht: Hier kann man die Welt für einen kurzen Augenblick durch die Fenster anderer Personen erleben. Bei den Ausblicken handelt es sich aber nicht um Live-Streams, sondern um kurze Clips, die von bereitwilligen Windows-Swap-Nutzern an die Betreiber geschickt werden."Seien wir ehrlich. Wir sitzen alle drinnen fest. Und es wird eine Weile dauern, bis wir wieder reisen", so die Einleitung der Macher auf der Webseite. "Window Swap ist hier, um diese tiefe Lücke in unseren Fernwehherzen zu füllen, indem wir eine Weile irgendwo auf der Welt durch das Fenster eines anderen schauen können." Um genug interessante Ausblicke bieten zu können, bitten die Macher um die Einsendung freiwilliger Helfer. Gesammelt werden horizontale HD-Videos mit einer Länge von rund 10 Minuten.Darüber hinaus sind zu den Videos der Vor­name des Fenster-Besitzers und deren Standort vermerkt. "Alle Arten von Fenster sind willkom­men", so die Macher. Da die Videos auch mit Sound auf die Plattform geladen werden, bitten die Betreiber darum, darauf zu achten, dass diese keine vertraulichen Gespräche enthalten. Auf Wunsch kann sowohl der Sound als auch der Hinweis auf den Namen entfallen.Bei unserem Besuch auf der Webseite reichen die Blicke aus Fenstern von Londoner Tristesse bis hin zum indischen exotischen Hinterhof. Ranjit und Balasubramaniam haben hier definitiv ein interessantes Projekt gestartet, dass zumindest virtuell eine entspannte neue Perspektive bietet.