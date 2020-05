Assassin's Creed Valhalla: Trailer zeigt Gameplay auf Xbox Series X

Spiel wird Teil des Smart-Delivery-Programms

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Im Rahmen der heutigen Inside-Xbox-Übertragung hat Microsoft auch neue Gameplay-Szenen zu dem kommenden neuen Ableger der " Assassin's Creed "-Reihe gezeigt. Der Trailer enthält Inhalte, die auf neuen Konsolen-Generation Xbox Series X zum Vorschein kommen sollen. Die Community scheint von der Präsentation allerdings nicht ganz überzeugt zu sein.Der neueste Ableger der Serie trägt den Titel "Assassin's Creed Valhalla". Obwohl die ge­zeig­ten Szenen aus dem Wikinger-Assassinen-Abenteuer durchaus eindrucksvoll ver­mit­telt werden und sich nur wenig von einem Cinematic-Trailer unterscheiden, hatte sich ein Groß­teil der Com­mu­ni­ty erhofft, dass direktes Gameplay ge­zeigt wird. Es gilt als wahr­schein­lich, dass die Inhalte aus dem Video nachbearbeitet oder nicht in Echtzeit gerendert wurden und daher das Spiel nicht realistisch widerspiegeln.Davon abgesehen haben die Redmonder angekündigt, dass "Assassin's Creed Valhalla" ein Teil des Smart-Delivery-Programms sein wird. Damit erhalten Käufer, die das Game für die Xbox One erwerben, das Spiel auch automatisch für die Xbox Series X. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig.Neben dem neuen Trailer zu "Assassin's Creed Valhalla" hat Microsoft auch Material zu vielen weiteren Spiele-Titeln, die für die Xbox Series X veröffentlicht werden sollen, präsentiert. Zu den Highlights zählen "Bloodlines 2", "Yakuza Like a Dragon" und "Dirt 5".