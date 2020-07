Wiko View 4: Gute Kamera und starker Akku im Billig-Smartphone

Licht und Schatten

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Von Wiko war einige Zeit wenig zu hören, jetzt hat das Unternehmen aber wieder neue Smartphones am Markt platziert. Diese sollen gar nicht mit der oberen Preisklasse mithalten, sondern bedienen mit günstigen Preisen den Massenmarkt. Das Wiko View 4 wird vom Hersteller beispielsweise mit 169 Euro beworben und die Kollegen von Valuetech TV haben es für den Test vor die Kamera geholt.Hier zeigte sich, dass der Anbieter eine für diese Preisklasse erst einmal recht ordentliche Qualität abliefert. Die Verbaute Kamera kann ebenfalls überzeugen, Bilder in dieser Qualität auch bei weniger guten Lichtverhältnissen sind in dieser Preisklasse nicht ganz selbstverständlich. Das Smartphone ist außerdem mit einem 5000 mAh fassenden Akku ausgestattet, der eine lange Laufzeit garantiert.An dieser Stelle zeigt sich aber auch gleich ein Schwachpunkt des preiswerten Gerätes: Eine Schnellladefunktion sucht man hier vergebens, so dass es durchaus etwas dauert, bis man einen Akku dieser Größe voll bekommt. Verzichten muss der Nutzer darüber hinaus auf einen Fingerprint-Sensor sowie WLAN mit 5GHz-Option und NFC-Chip.