Anstoss 2022: Legendärer deutscher Fußballmanager feiert Comeback

Unter dem Namen "Anstoss" hatte Anfang der 90er Jahre ein deutscher Entwickler einen Hit im Bereich der Fußballmanager-Simulationen gelandet. Mitte der 2000er Jahre war der bisher letzte Teil der Reihe erschienen. Jetzt meldet sich der Kult-Titel mit "Anstoss 2022" zurück.

Die Anstoss-Reihe versucht sich mit einem neuen Ableger

Zehnköpfiges Team

Mit seiner langen Geschichte gehört Anstoss zu einer der langlebigsten Computerspiele-Reihen aus Deutschland. 1993 hatte der Designer Gerald Köhler und das Entwicklerstudio Ascaron mit "Anstoss - Der Fußballmanager" den ersten Titel vorgestellt und konnte sich sofort neben der bis dahin vorherrschenden Bundesliga-Manager-Reihe einen festen Platz in dem Genre sichern. 2006 war der vorerst letzte Titel der Reihe erschienen, 2009 ging dann Ascaron in die Insolvenz.Hier beginnt dann auch die Geschichte der jetzt angekündigten Fortsetzung: Der deutsche Entwickler Kalypso Media mit Sitz in Worms hatte nach der Pleite von Ascaron die Rechte an der Anstoss-Reihe übernommen. Wie Gamestar berichtet, plant man bei Kalypso Media jetzt diese Rechte auch zu nutzen: Bald soll mit "Anstoss 2022" an alte Erfolge der Reihe angeknüpft werden."Anstoss 2022 steht im Zeichen des modernen Fußballs, behält aber gleichzeitig das beliebte Gameplay des Management-Klassikers bei", so die Beschreibung auf der Produktseite . "Fans dürfen sich auf Komplexität und Tiefgang ohne viel Mikromanagement freuen", ergänzt Kalypso Media in eine Post zur Ankündigung. "Anstoss 2022" soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.Die Entwicklung des Titels übernimmt dabei ein zehnköpfiges Team bei dem wenig bekannten Studio 2tainment aus Magdeburg. Dabei will man sich Stark am Vorgänger "Anstoss 3" orientieren, der als einer der besten Teile der Reihe gilt. Auf Basis eines Interviews mit dem Entwickler, macht Gamestar Features wie einen neuen Taktik-Editor und einen starken Wirt­schafts-Fokus als Stärken des Comebacks aus. Man darf gespannt sein, ob die Wiedergeburt der Kult-Reihe gelingt.