Schnäppchen: Media Markt & Saturn senken jetzt die Mehrwertsteuer

Einen Tag vor der Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent über­ra­schen Media Markt und Saturn mit einer neuen Rabattaktion. Schon heu­te wird in den Online-Shops die MwSt. reduziert. Wir verraten euch die bes­ten Schnäppchen-Angebote und günstigsten Deals der Händler.

Hinweis zum Direktabzug: Der reduzierte Preis von einigen Produkten (z.B. SSDs) wird erst im Warenkorb angezeigt. Diese Schnäppchen haben wir in unserer Liste entsprechend mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Außerdem haben wir uns vorrangig für Media­Markt-Angebote entschieden, da die Verfügbarkeit bei Saturn aktuell nicht gegeben ist.

Die besten Angebote: MwSt.-Senkung mit Direktabzügen kombinieren

Jetzt beim Technik-Kauf noch mehr sparen!

Die besten Technik-Deals im Überblick

Noch vor der offiziellen Senkung der Mehr­wert­steu­er von 19 auf 16 Prozent am 1. Juli gewähren die beiden Elektronikhändler Media Markt und Saturn den Rabatt schon jetzt auf das gesamte Sortiment. Egal für welches Schnäpp­chen man sich entscheidet, im Warenkorb werden effektiv 2,52 Prozent vom Kaufpreis ab­ge­zo­gen. Spezielle Gutscheine oder Coupons müssen für den Preisnachlass also nicht ein­ge­ge­ben werden. Ausgeschlossen von der Rabattaktion sind wie üblich Downloads, Ge­schenk­kar­ten, Prepaid-Services, Bücher, E-Books und Dienstleistungen wie Zusatzgarantien.Am besten lässt sich der neue Mehrwertsteuer-Rabatt in Kombination mit diversen Direktabzügen nutzen. Zum Beispiel im Bereich der 4K-Fernseher von Philips und Grundig. Oder aber man durchstöbert die günstigen Technik-An­ge­bo­te der Online-Shops in den beliebten Kategorien der Notebooks , Spielekonsolen, Smart­phones oder PC-Zubehör. In letzterer stehen SSDs und externe Festplatten bei Schnäppchen-Jägern hoch im Kurs. Die Versandkosten für eine Standardlieferung entfallen ab einem Be­stell­wert von 59 Euro. Alternativ kann die Abholung in einer Filiale reserviert werden.Auch wenn die neuen Prospekte von Media Markt und Saturn (noch) fehlen, zeigen sich die Online-Shops mit einigen attraktiven Rabattaktionen. Zum Beispiel erhält man einen guten Direktabzug in Höhe von 15 Prozent auf viele Grundig-Fernseher . Vor allem der 55 Zoll große Grundig 55 GUB 7062 in der Fire-TV-Edition kostet so nur noch knapp 355 Euro. Ähnlich gut sieht es bei vielen 4K-TVs von Philips aus, die jetzt noch einmal um 10 Prozent reduziert worden. Der Preisnachlass kombiniert sich im Warenkorb mit der zusätzlichen Mehr­wert­steu­er­sen­kung, sodass erneut Bestpreise erreicht werden können.Einen Blick sollte man zudem auf das 15,6 Zoll große Lenovo IdeaPad S145 Notebook werfen, das nur heute für knapp 486 Euro zu haben ist. Mit dabei sind ein Full-HD-Display, Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD. Kostenlos on top legt Media Markt Microsoft 365 Family mit Office-Programmen wie Word, Excel, PowerPoint und Co., die im Paket sonst mit circa 80 Euro zu Buche schlagen würden. Abseits davon spart man bis zu 300 Euro auf Kamera-Objektive von Olympus und viele Einbaugeräte im Bereich der Kühlschränke, Geschirrspüler, Herdsets und mehr.