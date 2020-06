Xbox Series S: Offizielle Hinweise zur Lockhart-Konsole aufgetaucht

Microsoft heizt die Gerüchte rund um eine günstige Xbox Series S weiter an. Neue Hinweise zur Konsole zeigen sich aktuell in den Release Notes eines kürzlich veröffentlichten Xbox Entwickler-Kits. Dabei kommt erneut der bekannte Codename "Lockhart" zum Vorschein.

Weitere Details zur Series S werden im Juli erwartet

Reddit / jiveduder

Die jüngsten Änderungen an Microsofts Xbox De­ve­lop­ment Kit (XDK) bzw. GameCore De­ve­lop­ment Kit (GDK) lassen Vermutungen zu, dass sich die Redmonder weiterhin auf den Start der Xbox Series S vorbereiten. Die Release Notes aus nicht öffentlichen PDF-Dokumenten sprechen über so genannte "Profiling Modes" für die Xbox-Codenamen Anaconda und Lock­hart, wie die kommenden Konsolen Xbox Series X und Series S intern genannt werden. Diese stehen für Spieleentwickler zur Verfügung, um voraussichtlich jeweils un­ter­schied­li­che Leis­tungs­be­rei­che anzusteuern.Trotz signifikanter Rechtschreibfehler (Lockhart vs. Lockhard) wurde die Echtheit der auf Twitter aufgetauchten Auszüge von Windows Central bestätigt. Bis auf die bloße Existenz der möglichen Xbox Series S deuten die Hinweise jedoch keine weiteren Details an. Insider sprachen erst in der letzten Woche über einen möglichen Kampfpreis , der bei lediglich 200 US-Dollar liegen könnte. Dafür soll die Xbox Lockhart über eine Leistung von 4 TFLOPs ver­fü­gen und als "All-Digital-Edition" ohne Blu-ray-Laufwerk auftreten. Oft ist sogar die Rede da­von, dass sich die Konsole nur auf das Spiele-Streaming via xCloud fokussieren könnte.Man geht davon aus, dass sich Microsoft mit der Xbox Series X nicht nur über die Per­for­mance und die Spieleauswahl definieren wird, sondern auch über den Preis. Ziel wird es sein, die vermutlich 499 Euro teure PlayStation 5 (PS5) zu unterbieten. Vor allem die Gaming-Flatrate Xbox Game Pass (Ultimate) soll dann abseits des Verkaufs von physischen und di­gi­ta­len Spielen dafür sorgen, dass die stark sub­ven­tio­nier­te Konsole für die Redmonder nicht zum Minusgeschäft wird. Microsofts Kampf­kas­se ist jedoch gut gefüllt, um Spielern den Luxus von günstiger Hardware wie der Xbox Series S zu ermöglichen.