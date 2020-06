Aktion: So bekommt man 5 GB im D2-Netz für effektiv 5,49 Euro/Monat

Die Tarife der Mobilfunkmarke Allmobil gehören normalerweise nicht gerade zu den "Schnäppchen" auf dem Markt. Jetzt kann man sich aber über Preisboerse24 die Allnet-Flats mit LTE mit mehr Daten und zu einem günstigeren Preis sichern.

So kommt man auf den günstigen Preis

Das bieten die Allmobil Flats

Aktion

Allnet-Flat 5 GB LTE in den ersten 24. Monaten für 7,99 Euro monatlich, dann 24,99 Euro im Monat

Allnet-Flat 7 GB LTE in den ersten 24. Monaten für 11,99 Euro monatlich, dann 29,99 Euro im Monat

SMS- und Telefon-Flat

EU-Roaming

LTE mit 21,6 Mbit/s

Einmaliger Bereitstellungspreis 19,99 Euro

Amazon-Gutschein in Höhe von 30 Euro

Gutschrift bei Rufnummermitnahme 50 Euro

Jetzt besonders günstig

Allmobil

Damit ist das Allmobil-Angebot nun absolut konkurrenzfähig: Es gibt nun eine Allnet-Flat mit 5 GB für 7,99 Euro in den ersten 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Das zweite Angebot hat dann 7 GB für 11,99 Euro. Allmobil gehört übrigens zu Otelo und nutzt das Netz von Vodafone . Damit kann man von der guten Netzqualität und Netzabdeckung profitieren. Allerdings sind bei den angebotenen Tarifen nur LTE-Geschwindigkeiten von maximal 21,6 Mbit/s möglich.Als Extra-Bonus gibt es einen Amazon-Gutschein in Höhe von 30 Euro. Wer seine alte Rufnummer zu Allmobil mitbringt, kann sich zusätzlich 50 Euro Gutschrift sichern. Mit diesen beiden Boni kommt man dann rein rechnerisch in den ersten 24 Monaten auf Kosten von insgesamt 227,75 Euro oder 9,49 Euro im Monat für den Tarif mit 7 GB. Für die Allnet-Flat mit 5 GB zahlt ihr sogar nur 131,75 Euro insgesamt oder effektiv 5,49 Euro monatlich.Es gibt zwei Tarif-Varianten bei Preisboerse24. Die Allnet Flats werden in der Aktion mit 5 oder mit 7 GB Datenvolumen angeboten. Alle Tarife enthalteen zudem eine Allnet-Flatrate für SMS und Telefonie in alle deutsche Mobilfunknetze, sowie ins deutsche Festnetz, EU-Roaming ist inklusive. Der einmalige Anschlusspreisbeträgt 19,99 Euro. Es handelt sich um Laufzeit­verträge mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Nach den ersten 24 Monaten wird der Tarif deutlich teurer, daher sollte man die Kündigungsfristen im Auge behalten.