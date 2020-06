Samsung plant Galaxy S20 'Lite': Günstigeres Modell erst Anfang 2021

Mit dem Samsung Galaxy S10 Lite und Note 10 Lite hat Samsung vor ei­nigen Monaten zwei neue, günstigere Modelle seiner beiden Flaggschiff-Serien präsentiert, die einige Features der Topmodelle günstiger zugäng­lich machen sollen. Jetzt arbeitet man am Nachfolger des S10 Lite.

Samsung spricht intern von der "S20 Fan Edition"

Samsung

Wie die Kollegen von SamMobile unter Berufung auf ihre meist gut informierten Quellen aus dem Umfeld von Samsung berichten, arbeitet der koreanische Elektronikriese seit kurzem an einem Gerät, das mit der Modellnummer SM-G780 bzw. SM-G781 daherkommt. Zur Erinnerung: das S10 Lite trägt die Modellnummer SM-G770, so dass das neue Produkt offensichtlich ein direkter Nachfolger sein könnte, wenn Samsung an seiner üblichen Praxis der Gestaltung der Modellnummern festhält.Konkret soll es sich beim Galaxy SM-G780 um die europäische Variante des Nachfolgers des Galaxy S10 Lite handeln, während SM-G781 die US-amerikanische Version ist. Dies legt nahe, dass Samsung wie auch bei den aktuellen High-End-Smartphones der S20-Serie wieder auf eine zweigleisige Strategie bei der Hardware-Basis setzt. Während die Geräte hierzulande mit dem Samsung Exynos 990 daherkommen, verwendet man in den USA ausschließlich den Qualcomm Snapdragon 865. Ähnlich könnte dies auch beim kommenden Samsung Galaxy S20 "Lite" sein.Intern nennt Samsung das Anfang 2021 erwartete neue Smartphone auch "Galaxy S20 Fan Edition", wobei unklar ist, ob dieser Name auch bei der offiziellen Einführung zu Marketing-Zwecken beibehalten werden soll. Es wäre dennoch denkbar, dass Samsung statt der Bezeichnung "Lite" künftig lieber von einer "Fan Edition" spricht. Neben der Modellnummer und dem internen Namen liegen noch keine Details zu den möglichen Spezifikationen des günstigeren S20-Modells vor.Es ist lediglich davon die Rede, dass das neue Smartphone mit der neuen Samsung One UI 2.5 daherkommen soll, die sich derzeit ebenfalls noch in der Entwicklung befindet. Die Einführung des neuen Smartphones soll allerdings auch erst im Frühjahr 2021 zu erwarten sein, so dass sich an Ausstattung und Namensgebung durchaus noch etwas ändern kann.