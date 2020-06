Samsung Galaxy S20+ BTS Edition vorbestellbar - mit 50 Euro Aufpreis

Fans der südkoreanischen Pop-Gruppe BTS können ab sofort auch in Deutschland das neue Samsung Galaxy S20+ BTS Edition ordern. Erstmals nennt der Konzern dabei auch offizielle Preise für da in einem speziellen Design gestaltete Top-Smartphone.

Sonderlich günstig wird das Galaxy S20 Plus in der BTS-Sonderedition natürlich nicht. Zum Preis von 1049 Euro kann das Gerät ab sofort über die deutsche Website von Samsung geordert werden. Damit fällt das Gerät etwas teurer aus als die normalen Versionen, auch wenn sich technisch im Grunde nichts ändert. Normalerweise kostet das Galaxy S20+ offiziell mindestens 999 Euro, Samsung schlägt für das BTS-Design also 50 Euro auf.Anders als eine Reihe von Retail-Partnern des südkoreanischen Elektronikkonzerns, die das S20+ BTS Edition bald im Bundle mit den Galaxy Buds+ im BTS-Look für 1049 Euro vertreiben, bekommt man im Rahmen der bis zum 9. Juli laufenden Vorbestellphase über den Samsung-eigenen Store nur einen 50-prozentigen Rabatt auf die drahtlosen Kopfhörer. Im Einzelhandel sollen die Kunden die Kopfhörer beim gleichen Preis aber eben kostenlos dazubekommen.Technisch gesehen handelt es sich beim Galaxy S20+ BTS Edition zumindest in Deutschland um ein ganz "normales" 4G-Modell . Das Gerät entspricht mit seinem Exynos 990 Octacore-SoC ohne 5G-Support und den acht Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 128 GB integriertem Flash-Speicher also der auch in einigen anderen Farben verfügbaren Basis-Version des Galaxy S20 Plus.Samsung verpasst dem Gerät in der BTS-Version aber nicht nur ein geändertes Design mit einem kleinen Herzchen auf dem Kameramodul und einer Sonderfarbe, sondern installiert auch noch ein Theme-Paket und einige andere spezielle BTS-bezogene Inhalte vor. Außerdem bekommen die Käufer Sammelkarten und einige andere Dreingaben wie etwa Aufkleber dazu.