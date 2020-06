24 Stunden Happy Sunday-Aktion: Jetzt Allnet-Flat 10 GB für 9,99 Euro

Nur für 24 Stunden legt Drillisch jetzt die Happy Sunday-Aktion bei sim.de auf. Dabei kann man sich den LTE All-Tarif mit 10 GB Daten und Telefon- und SMS-Flat für 9,99 Euro im Monat sichern. Regulär kostet der Tarif 22,99 Euro im Monat.

Aktions-Details:

LTE Allnet-Flat mit 10 GB

LTE mit maximal 50 Mbit/s

SMS- und Telefonflat in alle deutschen Netze

Monatlicher Preis 9,99 statt 22,99 Euro auf Dauer

Einmaliger Bereitstellungspreis 9,99 Euro für Verträge ohne Laufzeit

Kein Bereitstellungspreis für Verträge mit 24 Monaten Mindestlaufzeit

O2-Netz

Jetzt Allnet-Flat mit 10 GB für 9,99 Euro

Drillisch

Man spart also auf Dauer 13 Euro im Monat - das sind schon im ersten Jahr über 150 Euro. 10 GB für unter zehn Euro im Monat ist dabei ein Top-Angebot. Die Aktion ist aber nur für kurze Zeit verfügbar und endet schon am Montagmorgen um 10 Uhr. Der Aktionstarif enthält eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, EU-Roaming und 10 GB LTE mit maximal 50 Mbit/s im Download. Sollte das Datenvolumen einmal nicht ausreichen, besteht die Option, mit der Daten­auto­matik bis zu drei Mal pro Monat 200 MB zusätz­liches Daten­volumen für jeweils 2 Euro zu bekommen. Wer das nicht automatisch möchte, kann die Daten­auto­matik auch deaktivieren (einfach online über die Servicewelt). Sim.de nutzt dabei das Netz von O2.Das Angebot ist ideal für alle Nutzer, die sich nicht lange binden möchten, denn man kann mit oder ohne Mindestvertragslaufzeit buchen. Der einzige Unterschied ist dabei der einmalige Bereitstellungspreis, der bei der monatlich kündbaren Variante 9,99 Euro beträgt - bei der zweijährigen Vertragsdauer entfällt er. Ansonsten zahlt man immer den identischen Monatspreis. Ohne die Mindestvertragsdauer kann man jederzeit mit einer Frist von drei Monaten in Textform (per Brief, E-Mail oder Fax) kündigen.Wichtig! Die Aktion läuft nur 24 Stunden, da heißt, ihr könnt zu diesen Konditionen nur bis Montag, 29. Juni 2020 um 10 Uhr früh buchen.