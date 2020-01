SIM.de: 1 GB LTE All-Tarif mit 50 MBit/s jetzt für 4,99 Euro monatlich

Der Mobilfunkanbieter Drillisch hat noch einmal eine Extra-Daten-Aktion aufgelegt: Dabei erhält man bei SIM.de den Einsteigertarif LTE All mit 1 GB Datenvolumen statt nur 500 MB für jetzt nur 4,99 statt regulär 5,99 Euro im Monat. Zudem entfällt der Bereitstellungspreis.

LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s

Aktion bis 23. Januar

Jetzt für nur 4,99 sichern!

Drillisch

Bei SIM.de gibt es derzeit 1 GB statt 500 MB im LTE All-Tarif für monatlich jetzt nur 4,99 Euro. Ähnliche Angebote legt Drillisch regelmäßig auf, dieses Mal spart man aber im Grunde gleich dreifach - mehr Daten, geringerer Preis und ohne Bereitstellungspreis. Das gilt allerdings nur, wenn man sich für einen Tarif ohne Hardware entscheidet. Es ist aber egal, ob man sich 24 Monate bindet oder einen monatlichen Tarif auswählt: In beiden Fällen gibt es, so lange der Tarif genutzt wird, monatlich 1 GB statt 500 MB LTE für 4,99 Euro im Monat. Zum Vergleich: Beim Marken-Kollegen PremiumSIM gibt es aktuell für 4,99 Euro nur 100 MB LTE.Alle Tarife bei SIM.de bieten eine Telefon- und SMS-Flat. Bei allen Tarifen gibt es das inkludierte Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s Download und 32 MBit/s Upload im Netz von Telefónica. Aber Achtung: Nach Erreichen der 1 GB wird auf gerade einmal nur noch 16 kBit/s im Download und Upload gedrosselt.Alternativ gibt es wie bei den meisten Angeboten von Drillisch noch die sogenannte Datenautomatik, mit der man sich über den Rest des Monats retten kann. Dabei gibt es bis zu drei Mal 200 MB zusätzliches Volumen für jeweils 2 Euro. Die Buchung erfolgt automatisch, wenn man die Automatik nicht deaktivert. Wer die Datenautomatik also nicht will, kann die Deaktivierung selbst online in der Servicewelt von Drillisch durchführen. Drillisch informiert rechtzeitig per SMS, wenn man 80 Prozent des inkludierten Datenvolumen erreicht hat, sodass man noch reagieren kann.Die Aktion endet bereits am 23. Januar um 11 Uhr . Zu den monatlichen Preis kommen derzeit keine weiteren Kosten - für die Aktion verzichtet Drillisch auf den einmaligen Bereitstellungspreis bei Buchung des Pakets. Man spart zwischen 9,99 und 19,99 Euro. Zusätzlich kann man sich 10 Euro Wechselbonus sichern, wenn man seine Telefonnummer von einem anderen Anbieter mitnehmen will, sollte dabei aber die Kosten der Mitnahme seines aktuellen Anbieters beachten.