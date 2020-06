Xbox Series X: So sieht Microsofts neues Cross-Platform-Logo aus

Der Launch der Xbox Series X rückt immer näher und inzwischen sind schon zahlreiche Titel, die für die Next-Gen-Konsole erscheinen, bekannt. Viele Spiele werden sowohl für die Xbox Series X als auch die Xbox One veröffentlicht. Daher hat Microsoft ein neues Xbox-Logo gestaltet.

Logo enthält Namen beider Konsolen

Xbox

Das überarbeitete Xbox-Logo ist nun zum ersten Mal in einem Video verwendet worden. Auf­merk­sa­men Spielern, die den neuesten Trailer zu "Crash Bandicoot 4" gesehen haben, dürfte das neue Symbol bereits aufgefallen sein. Das Logo kommt ganz am Ende des Clips, wo die unterstützten Plattformen genannt werden, zum Vorschein. Interessanterweise ist das neue Logo nur in der auf dem Kanal von "Crash Bandicoot" gezeigten Trailer-Version zu sehen.Der aktuelle Trailer zu dem kommenden Spiel wurde auch auf dem Xbox-Kanal veröffentlicht. Hier wird allerdings nur das bestehende Xbox-Logo eingeblendet. Ob es sich bei der Nutzung des überarbeiteten Symbols lediglich um einen Fehler gehandelt hat, ist unklar. Es wäre denk­bar, dass das neue Logo erst zu einem spä­te­ren Zeitpunkt enthüllt werden sollte.Im Gegensatz zum "alten" Symbol beinhaltet das überarbeitete Logo die Bezeichnungen bei­der Xbox-Konsolen. Nach dem bekannten Xbox-Ball und dem Schriftzug werden die Namen der zwei Konsolen untereinander auf­ge­führt und von einer eckigen Klammer umgeben. Das gesamte Logo wurde im weißen Farbton gestaltet.Die Darstellung beider Konsolen-Bezeichnungen deutet darauf hin, dass ein Spiel spä­ter für die Xbox One und die Xbox Series X erhältlich sein wird. Hiermit werden die Spieler nicht dazu gezwungen, sich die neue Konsole zu kaufen, nur um einen bestimmten Titel spie­len zu können. "Crash Bandicoot 4: It's about Time" soll am 2. Oktober für die Xbox One erscheinen und vermutlich dann als Launch-Titel für die Xbox Series X zur Verfügung stehen.